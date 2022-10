Zara tiene una falda midi sin costuras por menos de 20 euros que sienta mejor que las de Massimo Dutti

La nueva estación se llena de básicos puros, preciosos y atemporales que combinan genial entre sí sin demasiada complicación. Frente a tendencias que apuestan por colores llamativos como el rosa o zapatos llenos de juventud urbana, la moda abre camino a las prendas más versátiles de la temporada.

De esta forma nos encontramos con prendas icónicas que navegan de un lado a otro para completar cualquiera de tus looks según el momento o la ocasión. La facilidad con la que estas prendas se combinan parece magia, ¡y brujería de la buena! Por esa misma razón, una buena idea es invertir en este tipo de prendas, ya que es un básico.

Leer más: Así es el original pantalón vaquero de Stradivarius que está triunfando por menos de 30 euros

A veces encontrar este tipo de prendas es buscar una aguja en un pajar, pero cuando la encuentras…O te das prisa, o cuando menos te lo esperas estás llorando en la cola del coming soon. Así que, atenta, porque hemos encontrado la falda efecto cuerpo de escándalo de la temporada en Zara.

La falda midi de Zara que se adapta a tus curvas

Se trata de una falda de tubo elástica de corte midi en color gris antracita que, además, cuenta con un top de manga a larga a juego (15,95 euros). Pero las razones por las que esta falda ha acaparado toda nuestra atención ha sido por su perfecta forma de adaptarse al cuerpo para ir cómoda y divina a todas partes.

Por si fuera poco, reúne todos los requisitos para convertirse en tu próximo amor a primera vista de la temporada. Al ser de talle alto, afina la cintura y recoge las caderas sin marcar demasiado. La figura se entalla visualmente y la estiliza, reduciendo una talla.

Si ya te has enamorado, ahora vamos a sellar ese amor para toda la eternidad. Porque, lo creas o no, pertenece a la Limitless Contour Collection de Zara, cuesta 15,95 euros y todavía está disponible en dos tallas, XS-S y M-L. Aunque algo nos dice que no será así durante mucho tiempo.