Zara lanza por San Valentín un original bolso ‘osito de peluche’ que ya es viral y no deja de venderse

Está claro que no todas las prendas ni todos los complementos son para todos los gustos, es posible que el bolso favorito de Zara de tu amiga a ti te parezca horrible y viceversa. Sin embargo, la originalidad siempre suele ser premiada y aunque sean productos que puedan salirse de nuestra zona de confort, consiguen llamar la atención de muchos y no dejan de venderse.

Y si no que se lo digan a Lidl con todos esos productos exclusivos que incluyen los colores de su logo tipo como zapatillas, calcetines o jerseys. Todos ellos consiguieron viralizarse y cada vez que salen a la venta consiguen agotarse a las pocas horas, ya sea por su originalidad o su exclusividad.

El bolso peluche de Zara que no deja de venderse de cara a San Valentín

Este bolso de Zara va camino de convertirse en uno de esos productos que consiguen llamar la atención, se comparten mucho por redes sociales y consiguen disparar sus ventas. Desde luego, es un artículo de lo más innovador y no hemos podido evitar compartirlo en cuanto lo hemos visto, ¡te sorprenderá!

A originalidad no le gana nadie, y es que no recordamos haber visto algo así en las cadenas de ropa más convencionales, al menos no en la sección de adultos. Este bolso de Zara es el 2×1 perfecto como regalo de San Valentín, ¡tendrás un bolso y un peluche todo en uno! Se trata de un complemento con forma de osito cowboy con su propio chaleco y sombrero vaquero.

Cuenta con dos corazones en las patas que le dan ese toque del día de los enamorados que tanto nos gusta. Es un bolso formato bandolera con un asa que funciona como bandolera extraíble y ajustable. El interior está forrado y cuenta con un cierre mediante cremallera en la parte trasera del peluche.

Un complemento cuanto menos original que ha lanzado Zara como víspera de San Valentín y que ha conseguido cautivarnos. Aún no está disponible para comprar en su página web, pero estamos seguros de que, en cuanto salga, no tardará en agotarse. Podrás encontrarlo próximamente en tiendas físicas de Zara o en su página web a un precio de 39,95 euros.