El invierno está cada vez más cerca y esta semana lo vamos a notar. Llega una ola de frío polar a toda la península que dejará las temperaturas más bajas del momento, lluvias y nieve en muchos puntos de la península. Es momento de abrigarse. Indispensable tener un buen abrigo y un jersey de punto. Sin embargo, seguro que no sabías que Zara tiene un vestido con el que ir elegante sin pasar nada de frío. Te lo vamos a presentar a continuación, pero ya puedes ir corriendo a la tienda porque se agota.

Zara agota un vestido en horas: nuevo récord

Entre las últimas novedades de Zara nos hemos topado con una prenda que no solo es calentita, sino que además es muy cómoda. No nos extraña que se haya convertido en todo un éxito en ventas. Nada más llegar a las tiendas se ha agotado. No queda ni una sola talla. La única esperanza que podemos darte es que puedes apuntarte a la lista de espera porque Zara ha prometido que lo repondrá para el Black Friday.

Está diseñado en un color verde militar, uno de los favoritos de este invierno. Su diseño ajustado y su corte mini alargan mucho las piernas y crean una silueta muy favorecedora. Tiene el cuello redondo, la manga larga y un detalle de trabillas con botones en los hombros.

Es un vestido muy elegante y bonito para estas fechas, pero el detalle que más ha gustado es que está confeccionado con un tejido que contiene un 20% de lana. Es el vestido favorito para este invierno. Podrás disfrutarlo mientras llevas unas botas de caña alta con unas medias. Un ‘look’ que puedes llevar tanto de cena como a la oficina.

Las tallas en las que se ha hecho son XS, S, M y L. Su precio es de 89, 95 euros. Ya no está disponible en web y en tienda es raro poder encontrar uno. Esperemos a su regreso.