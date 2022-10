¿Aceptar o renunciar a la herencia?: qué hacer para evitar problemas con Hacienda

Convertirse en heredero puede poner a más de una persona ante una disyuntiva: aceptar o rechazar la herencia. Y es que, cuando una persona se convierte en heredera se queda tanto con los bienes legados por el fallecido, como las deudas que había contraído. Por ello, es importante valorar según cada caso que resultará más beneficioso.

«Una vez que somos herederos, y se acredite dicha condición a través del testamento o declaración de herederos, se puede pedir toda la información relacionada con los bienes que forman parte de la masa hereditaria, tanto derechos como obligaciones, para de este modo decidir si aceptar o renunciar», recuerdan desde Legalitas.

Aceptar la herencia

Sin embargo, conviene tener en cuenta que no se puede rechazar o aceptar la herencia antes de tener la condición de heredero. Si se opta por aceptarla, convendrá tener en cuenta que la obligación de pagar el Impuesto de Donaciones y Sucesiones surge desde el momento en el que una persona se convierte en heredera y cuenta con un plazo de seis meses desde la fecha del fallecimiento para abonar el importe correspondiente.

Renunciar al testamento

Se trata de un derecho que puede ejercer cualquier ciudadano. Según recomienda Legalitas, el procedimiento ha de llevarse a cabo en escritura pública, es decir, ha de formalizarse a través de escritura notarial. Para ello, se puede acudir a cualquier notario, independientemente de la localidad, provincia o comunidad autónoma. No obstante, sí será necesario aportar el certificado de fallecimiento de la persona difunta, así como el testamento o declaración de herederos.

La renuncia a una herencia es irrevocable, por lo que posteriormente no es posible cambiar la decisión

Dado que la renuncia es «personal e independiente» cada heredero será el que deba decidir qué hacer con los bienes y derechos legados por el fallecido. No obstante, deberá tener en mente que la renuncia es irrevocable, por lo que posteriormente no podrá cambiar su decisión. Además, la aceptación de una herencia implica aceptar todo lo relacionada con la misma, de manera que no se puede escoger únicamente una parte.

«En una herencia no podemos elegir con qué bienes interesa quedarnos y a cuáles se quiere renunciar», subraya para luego añadir: «Si se acepta la herencia se hace con todas sus consecuencias, del mismo modo que si se renuncia se hace una renuncia de todo».

«Dependiendo de si somos herederos forzosos o no y de si hay testamento o no, el hecho de renunciar puede implicar que la herencia acrezca al resto de los herederos», apunta Legalitas. En este caso, el resto de los herederos podría ver incrementada la proporción que les corresponde, o bien, sus sucesores, si se trata de herederos forzosos o en el testamento se recoge ese derecho de representación.