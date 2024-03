Aena dice que no tiene «ninguna relación» con el caso ‘Koldo’ y que «está todo perfecto» en la empresa

El presidente de Aena, Maurici Lucena, afirmó este jueves que la empresa no tiene «ninguna relación» en materia de contratación con el caso ‘Koldo’ y que no tienen en marcha una auditoría interna pero sí que revisan que la relación comercial que tienen con las empresas afectadas «está todo perfecto, como es el caso, hasta lo que hemos podido mirar».

Así lo dijo Lucena en la rueda de prensa para dar detalles de la actualización del plan estratégico para el periodo 2022-2026. Al ser preguntado por el impacto en Aena del caso de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos investigado por cobrar comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de suministro de material sanitario durante la pandemia, Lucena dijo que la empresa no tiene «ninguna relación con lo que se ha ido conociendo en materia de contratación». Resaltó que las adjudicaciones que hicieron Adif y Puertos del Estado para traer mascarillas se aprobó mediante una orden ministerial y la involucración de Aena para transferir las mascarillas al mismo precio fue un proceso «limpio» de una orden que «no fue nuestra».

«A día de hoy, nada de lo que ha salido tiene ningún impacto en Aena», dijo Lucena, quien admitió que la información la ha conocido por los medios de comunicación.

El presidente de Aena dijo que no están haciendo una auditoría interna porque «no hay nada que ahora nos invite a hacerla» y no ha salido información que implique al gestor aeroportuario. «Por puro sentido común, algunas de las empresas que aparecen en los medios de comunicación, tenemos el cuidado de ir repasando» los contratos con ellas, según explicó. Lucena detalló que con algunas han tenido relación previamente al caso ‘Koldo’ y van «mirando si han tenido relación comercial con nosotros y asegurarnos de que está todo perfecto, como es el caso, hasta lo que hemos podido mirar».

Sobre la entrega al juez de las cintas sobre la llegada de la política venezolana Delcy Rodríguez y la información que apunta a que el comisionista de la trama de ‘Koldo’ Víctor de Aldama acudió a la llegada de Rodríguez, el presidente de Aena dijo que él no ha visto las imágenes, que se entregaron al juez cuando las requirió y no guardan copia y que desconoce si De Aldama estuvo o no porque como gestor aeroportuario «no tenemos acceso a la información individual de los pasajeros, es información de las aerolíneas».