Alerta: el gran error que comenten los jubilados con las pensiones

Alerta! Uno de los mayores errores que cometen los jubilados con los planes de pensiones es rescatar el capital que han acumulado durante los años previos a la jubilación. Para evitarlo es imprescindible diseñar un plan financiero y no perder poder adquisitivo cuando en el retiro.

Según el portal Finanzas, se debe de un grave error debido al impacto fiscal que puede suponer en la declaración del IRPF y que al liquidarlo renuncian a los beneficios que les pueda generar. Además, recuerdan que no existe la obligación legal de rescatar dicho plan.

Ventajas de mantener el plan de pensiones

Una de las principales ventajas de mantener el plan de pensiones tras la jubilación es la desgravación fiscal de las aportaciones hasta un máximo de 1.500 euros al año o el 30% de los ingresos del trabajo y actividades económicas. Asimismo, otro de sus beneficios es que retrasar el fondo minimiza el impacto fiscal.

Asimismo, mantener el plan también da la posibilidad al jubilado de aprovechar la rentabilidad en otros productos financieros que haya generado al largo de los años.

Otra de las ventajas de seguir con el plan de pensiones es que permite no recatarlo en pérdidas y esperar a que genere beneficios para liquidarlo.

También es recomendable no rescatar el capital que han acumulado si la idea es dejarlo en herencia. Y es que, en este caso, la tributación fiscal se recoge en el IRPF del beneficiario como rendimientos de trabajo y no por el impuesto de sucesiones cuando se traspasa. Así, el pensionista podrá diferir la tributación al momento elegido por el beneficiario y no será obligatoria hacerlo tras el fallecimiento.

Revalorizaciones de las pensiones

El importe económico de las pensiones por jubilación de este año se revalorizará según los precios, puesto que la prestación se calculará en base al Índice de Precios al Consumo (IPC) medio del año anterior.

No obstante, la subida de los precios no afecta a los pensionistas, dado que a principios de año, El Consejo de Ministros dio luz verde para la revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, incluyendo la ‘paguilla’ de las pensiones. Este 2022 las pensiones han subido, quedando la pensión máxima en 2.819 euros y la mínima de 721 euros.