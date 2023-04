El truco que BBVA da a los pensionistas para ganar más dinero

Cuando pensamos en la jubilación, rápidamente nos viene a la mente una etapa en la que poder disfrutar de una mayor cantidad de tiempo libre con el que poder hacer aquello que más nos gusta: pasar más tiempo con la familia, ir de viaje, desconectar, dedicar tiempo a un hobbie, etc. Sin embargo, en lo que, quizás, se piensa menos es en como afrontar la pérdida de ingresos que comporta la finalización de la actividad profesional.

Para garantizar que durante la jubilación se contarán con los recursos económicos necesarios es conveniente planificar y ponerse manos a la obra cuanto antes. Pues, por ejemplo, si se tiene intención de cobrar una pensión del sistema público es indispensable cumplir con una serie de requisitos, como la edad de acceso, pero también los periodos cotizados a la Seguridad Social. Asimismo, si se opta por contratar un plan de pensiones en una entidad financiera es recomendable abrirlo cuanto antes, para disfrutar de un mayor número de ventajas.

En cualquier caso, un factor fundamental para disfrutar de una situación económica desahogada durante la vejez es el ahorro. Para lograrlo, existe una fórmula desarrollada por Kimmie Greene que permite calcular, de forma personalizada, a qué ritmo deben incrementarse los ahorros para conseguir ese objetivo, según recoge la entidad financiera BBVA en su blog.

Hombre y mujer jubilados. Pixabay.

Para ello, tiene en cuenta el salario bruto anual y la edad de la persona. Teniendo en cuenta que la gente suele encontrar su primer trabajo entre los 20 y los 25 años, aproximadamente, Green recomienda comenzar a ahorrar entonces. En ese momento, aconseja gastar en torno al 75% del salario bruto anual, para ahorrar el 25% restante. Así, el objetivo debe ser llegar a los 30 años habiendo ahorrado el importe equivalente a un sueldo anual.

Desde entonces, se debe adoptar un ritmo de ahorro lo más constante posible. Mientras que a los 35 años un trabajador debería haber ahorrado el doble de su sueldo anual, a los 40 años habría de contar con unos ahorros equivalentes al triple del sueldo.

Posteriormente, a los 45 años el dinero ahorrado debería suponer el cuádruple del sueldo anual y a los 50 años el dinero ahorrado debería ser el quíntuple del sueldo del trabajador. Finalmente, se debería llegar a los 65 años con una cuantía equivalente a ocho veces el salario anual bruto.

Con todo, no es necesario seguir el método «a rajatabla». Pues, la autora ya contempla la posibilidad de que surjan contratiempos económicos, que puedan conllevar el desembolso imprevisto de algún importe. Sin embargo, según apunta, el método también contempla ingresos que no estaban previstos, como herencias o aumentos de sueldo, de manera que el ahorro quedaría compensado. Por ello, hace hincapié que lo más importante es no perder de vista el objetivo final ni las metas parciales.