Anfac exige al Gobierno la sustitución del Plan Moves y más incentivos fiscales

El presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Wayne Griffiths, reclamó este martes al Gobierno la retirada del Plan Moves de ayuda a la adquisición de vehículos electrificados, que «no está funcionando», y su sustitución por un nuevo plan integral que contemple ayudas directas a la compra.

En la inauguración del IV Foro de Anfac, Griffiths afirmó que «las cosas no van bien» a la industria automovilística española, porque las ventas de coches electrificados «no recuperan terreno respecto a países como Francia, Alemania y Portugal», y «hay que recuperar lo antes posible el millón de unidades vendidas para no poner en riesgo los dos millones de empleos del sector». «Estamos en el vagón de cola de la electrificación», añadió, «los números no mienten, en Europa el 22% de coches son electrificados y en España solo el 12%».

El presidente de SEAT y Cupra afirmó que «el problema no es de oferta, sino de que el sistema de ayudas Moves no funciona», no por falta de presupuesto o de voluntad política, «sino porque el modelo de ayudas es lento y burocrático» y «los ciudadanos no saben que existen las ayudas».

La patronal aboga por la «sustitución del Moves por un plan más ambicioso de ayudas directas, y si el ciudadano recibe la ayuda en el momento de la compra, acelerarán las ventas y no se restaría ni un euro a las arcas públicas».

Los fabricantes también exhortan al Ejecutivo a la puesta en marcha de incentivos fiscales a la compra de vehículos electrificados por parte de las empresas, con eliminación del IVA en algunos casos como hacen países donde las ventas de vehículos menos contaminantes se han disparado, como en Portugal.

Tras agradecer el esfuerzo inversor que está haciendo el Gobierno con el Perte VEC, Griffths también le demandó al Gobierno que module el discurso de algunos de sus miembros en contra del coche privado. «No podemos tener esos comentarios de ministros en conta del vehículo privado», subrayó.

En el ámbito europeo, Anfac lamenta que Europa «siga concentrada en fijar obligaciones y multas», mientras naciones competidoras como Estados Unidos y China «incentivas a sus industrias».