Ayudas al alquiler en Cantabria: estas son las personas que pueden solicitarlas

Después de consultar las ofertas disponibles en los distintos portales inmobiliarios, tanto para comprar una vivienda como para alquilarla, salta a la vista que el mercado inmobiliario está fuertemente marcado en estos momentos por los elevados precios.

Leer más: Así puedes solicitar la ayuda al alquiler en la Región de Murcia

Por esa razón, las distintas administraciones públicas ponen a disposición de la ciudadanía un amplio abanico de ayudas dirigidas a atenuar el impacto económico que conlleva el desembolso de la cuota mensual del alquiler.

Una de las ayudas dirigidas a la ciudadanía de Cantabria es el Bono Alquiler Joven, enfocado a las personas que figuran como titular en un contrato de alquiler, habitación o cesión de uso. La ayuda, que se puede cobrar a lo largo de un plazo máximo de dos años, contempla una cuantía de 250 euros al mes.

Quién puede cobrar la ayuda

Las personas interesadas en cobrar el subsidio habrán de residir de forma habitual y permanente en el domicilio durante el periodo en el que se cobre la prestación y también habrán de estar empadronadas en el inmueble. También habrán de tener una edad comprendida entre los 18 y los 35 años, tal y como se desprende de la convocatoria.

No obstante, conviene tener en cuenta que, en caso de que no se disponga del contrato en el momento de la solicitud, el plazo para presentar el empadronamiento será de tres meses a partir de la resolución de la concesión. Podrán beneficiarse de la ayuda todas las personas que convivan con el titular del contrato y que reúnan las condiciones necesarias.

Los interesados en cobrar la ayuda no podrán exceder el tope en la cuota mensual

Como máximo, quienes quieran cobrar la ayuda, podrán pagar por el alquiler de la vivienda 600 euros al mes, si bien el importe se eleva hasta los 700 euros si conviven dos jóvenes beneficiarios de la ayuda y los 800 euros si conviven tres o más jóvenes que cobren la prestación. En el caso del alquiler de una habitación, el tope se sitúa en los 300 euros.

Para solicitar el subsidio es indispensable contar con una fuente regular de ingresos que reporte unas rentas anuales, es decir, poder acreditar una vida laboral de más de tres meses en los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud, o bien, con una duración prevista de al menos seis meses a partir de la solicitud.

Uno de los requisitos para pedir la ayuda es contar con una fuente regular de ingresos que reporte unas rentas anuales. Foto: Freepik.

Sin embargo, no podrán exceder el límite de ingresos fijado, tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), una cantidad que equivale a 24.318,84 euros. Cuando en la vivienda conviven dos jóvenes, el tope será más elevado, de 32.425,12 euros, un importe que resulta tras multiplicar por cuatro el IPREM.

En las viviendas en las que convivan tres o más jóvenes, las rentas anuales de todas las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en el inmueble no podrán exceder la cuantía que se obtiene después de multiplicar por cinco el IPREM, 40.531,40 euros. En ambos casos, los ingresos de cada joven habrán de situarse igualmente por debajo de la cuantía equivalente a tres veces el indicador.

El límite de ingresos varía según el número de personas que reside en la vivienda

Cabe destacar que, cuando hay más de un beneficiario en una misma vivienda, la suma de las subvenciones concedidas no podrá superar el importe mensual del alquiler o del precio de cesión.

Compatibilidad de la ayuda

El cobro de la ayuda es compatible con el ingreso de otras prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y el ingreso mínimo vital. No obstante, no se puede cobrar de forma simultánea con otros subsidios destinados al pago del alquiler impulsados por las administraciones o entidades públicas, si bien existen algunas excepciones.

Cómo presentar la solicitud

Una de las vías para presentar la solicitud es la telemática, mediante el formulario electrónico específico disponible en el Registro Electrónico General de la sede electrónica del Gobierno de Cantabria.

Leer más: Estas son las ayudas de Cataluña para paliar el aumento de alquileres en el 2024

Teniendo en cuenta que el proceso de concesión de la subvención es de concurrencia competitiva, las solicitudes se tramitan y resuelven por orden de presentación en el registro, siempre que la solicitud y la documentación estén completas, hasta que se agote la financiación.

Ayudas de alquiler en el resto de comunidades

Estas son las ayudas al alquiler que se pueden solicitar en el resto de comunidades: