Estos son los bancos que más suben la rentabilidad de sus cuentas

Después de más de una década marcada por el descenso en los tipos de interés, el Banco Central Europeo llevó a cabo en julio la primera subida dentro de este periodo. El objetivo: frenar la inflación, que alcanzó en junio en la zona euro el 8,6% y se disparó hasta el 10,2% en España.

En concreto, el BCE efectuó una subida en los tipos de interés de 0,5 puntos porcentuales, y consecuentemente, del 0% al 0,5%. Cabe destacar que en los últimos quince años, los tipos de interés en el Viejo Continente marcaron un máximo cercano al 5% y posteriormente fueron reducidos al 0% para ayudar a la recuperación de la economía.

Si bien esta subida va a afectar a las personas que estén pagando una hipoteca a interés variable o tengan intención de solicitar un préstamo a este tipo a una entidad financiera, para las personas que tienen contratados productos de ahorro van a ver incrementada la rentabilidad.

Cuenta Nómina

Una de las cuentas de ahorro más rentables es la Cuenta Nómina de Bankinter, que cuenta con hasta un 5% TAE el primer año y de hasta el 2% TAE el segundo para los primeros 5.000 euros, según Helpmycash. Así, por ejemplo, si en la cuenta se mantiene un saldo diario de 5.000 euros el primer año se podrían obtener unos 242 euros brutos, mientras que en el segundo en torno a 100 euros brutos. De manera que en dos años se obtendrían unos 342 euros brutos.

Cuenta Online

También destaca la Cuenta Online ofrecida por el Banco Sabadell. No solo los clientes de este producto no deben domiciliar una nómina y no pagan comisiones, sino que además disponen de una rentabilidad del 1% TAE durante el primer año para los primeros 30.000 euros que se ingresen en la cuenta. Además, para promocionar la cuenta la entidad financiera premia a los clientes con 50 euros de regalo.

Además, la cuenta no tiene comisiones de mantenimiento, ni de emisión y mantenimiento de tarjeta de crédito, tampoco por transferencias online nacionales y dentro de la Unión Europea en euros.

Cuenta 1%

La entidad financiera MyInvestor ofrece la Cuenta 1%, un producto con un 1% TAE durante un año y remunera los primeros 20.000 euros que el cliente deposita en la cuenta. Si se invierte un mínimo de 300 euros al mes en las carteras indexadas, fondos y planes de la entidad, es posible extender la remuneración del 1% más allá del primer año.

Cuenta Evolución

El Banco Mediolanum ofrece a los clientes de su Cuenta Evolución un interés del 1% si se deposita un saldo de entre 1.000 y 5.000 euros. No obstante, el porcentaje asciende al 2% para los clientes que depositen entre 5.000 y 10.000 euros. La entidad financiera no cobra por el mantenimiento de la cuenta ni de las tarjetas.