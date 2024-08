El Ayuntamiento de Barcelona detecta 75 pisos turísticos ilegales en julio

Barcelona incrementa la batalla contra los pisos turísticos ilegales. Durante la primera quincena de julio, el Ayuntamiento encabezado por el socialista Jaume Collboni realizó dos campañas intensivas que se saldaron con 134 inspecciones en viviendas donde había indicios de actividad turística ilegal. De estas, en 75 se detectaron estas irregularidades y 8 se precintaron.

Las viviendas ilegales se detectaron tanto por expedientes anteriores que estaban en curso como por la identificación de nuevos pisos no conocidos hasta ahora. En todos ellos se están cursando procedimientos disciplinarios para el cese de la actividad –que puede acabar en precinto– y las sanciones correspondientes, que pueden ir desde los 60.000 a los 600.000 euros en función de la gravedad de la infracción.

Del resto de las inspecciones, 16 eran pisos turísticos donde había habido actividad ilegal, pero que ya no están en funcionamiento; en 23 no se pudo acceder; y en los 20 restantes se contrastó que no había turistas alojados.

Asimismo, se ha requerido a las plataformas que desactiven los anuncios de estos pisos ilegales y que expulsen de manera permanente a los incumplidores. Y se trabaja con el Institut Municipal d’Hisenda y la Agència Tributària Catalana para poder cobrar la tasa turística de estas viviendas –muchos de los turistas manifestaron que la habían pagado, un hecho totalmente irregular al tratarse de un piso sin licencia.

Por otro lado, en las inspecciones se detectaron 19 pisos turísticos con obras irregulares para dividir la vivienda en habitaciones para alquilar, y se levantaron dos actas por incumplimientos de la normativa de trabajo, principalmente del personal de limpieza.

Vinculación a mafias y redes organizadas

Según el Ayuntamiento, la mayoría de estos pisos turísticos inspeccionados están relacionados con mafias o redes organizadas que actúan bajo distintas modalidades –alquilando o directamente comprando las viviendas–, llevando a cabo una actividad turística ilegal «de forma intensiva y masiva».

Actualmente, el consistorio tiene identificadas 38 redes organizadas, de las cuales 22 ya no están activas gracias a la actividad inspectora y sancionadora municipal, 6 tienen poca actividad y las 10 restantes aún tienen una actividad notable, apuntan. En total, a estas organizaciones se les han abierto 812 expedientes por pisos turísticos sin licencia, se han impuesto 386 sanciones y 49 órdenes de cese.

Se trata de «grupos profesionalizados» que mueven grandes cantidades de dinero, camuflados a nivel internacional, y que han aparecido en los últimos años, cuando «la actividad inspectora neutralizó la oferta de pisos ilegales de particulares», aseguran desde el consistorio.

Además, su actividad operativa se basa en diferentes tipos de delitos: no es solo la infracción de la normativa administrativa al no tener licencia, sino que también registran irregularidades como la evasión o fraude fiscal, no comunican a la policía las personas que se alojan en sus viviendas turísticas, utilizan información falsa para los contratos de arrendamientos, engañan a los propietarios, dañan los espacios comunitarios de los edificios o producen molestias al vecindario, entre otros.

Por ello, las campañas de inspección del Ayuntamiento se han realizado de manera conjunta con otras administraciones y estamentos, para recoger el máximo de información para trasladarla a los juzgados: Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana, Inspección del Trabajo, Institut Català del Sòl (Incasòl), Institut Municipal d’Hisenda, Agència Tributària de Catalunya y la Agencia Tributaria estatal.

También destacan la colaboración de los propietarios de las viviendas o de los vecinos, pues en algunos casos han sido quienes han iniciado el proceso.

Más de 1.200 inspecciones en pisos turísticos en 2024

Las campañas se llevaron a cabo entre el día 1 y el 5 de julio, por un lado, y el 15 y 16 de julio, por otro. En el primer caso, se centró en el distrito de Ciutat Vella, donde el Ayuntamiento ya tenía identificados potenciales pisos turísticos ilegales, casi todos vinculados a grupos profesionalizados.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. EFE/ J. P. Gandul

La segunda campaña se llevó a cabo en pisos que pertenecían a dos redes organizadas que operan con pisos alquilados con fraude al propietario, en barrios de mucha presión turística como la Dreta de l’Eixample, la Antiga Esquerra de l’Eixample, la Nova Esquerra de l’Eixample, Sant Antoni, Sant Gervasi-Galvany, el Gòtic, el Raval, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Horta y la Font d’en Fargas.

En lo que va de año, la Dirección de los Servicios de Inspección ha llevado a cabo 1.214 inspecciones en pisos turísticos, se han dictado 944 órdenes de cese de la actividad ilegal y se han incoado 491 expedientes sancionadores.

De cara al año que viene, el Ayuntamiento duplicará los recursos destinados a estas inspecciones e incorporará «una visión más amplia y transversal» para incrementar la eficiencia, con una colaboración a nivel internacional, estatal, autonómico y local a través de sus bases de datos.

El objetivo final es evitar que crezca la actividad ilegal cuando en noviembre de 2028 se extingan todas las licencias y los 10.101 pisos turísticos actuales desaparezcan, tal como ya anunció el alcalde Collboni.