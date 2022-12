Bono comercio: qué es y cómo incentiva los negocios de barrio

Nos encontramos en unas semanas de gastos notables: Black Friday, Cyber Monday, festivos y… la Navidad. Sin embargo, cada vez es más habitual que las compras de estas fechas señaladas se hagan desde casa, revisando cada una de las webs que nos interesan y adelantándonos al momento de compra, algo que perjudica al comercio local más tradicional. Es por ello que varios ayuntamientos de la geografía española están lanzando campañas de promociones con abonos de descuento si se compra en estas fechas en tiendas locales adheridas a los programas. Es, por ejemplo, el caso de Sevilla.

En esta ciudad, el área de Economía, Comercio y Turismo del consistorio ha puesto en marcha un bono que se podrá comprar a partir del próximo 19 de diciembre, aunque ya está abierto el plazo para la inscripción de los comercios. En concreto, se trata de bonos de 30 euros que tienen un valor de compra de 50 euros. La diferencia de 20 € por bono, la pagará el Ayuntamiento de Sevilla a través de la adjudicataria al establecimiento donde haya sido canjeado.

Leer más: Estos son los parkings gratuitos de centros comerciales de Barcelona

El bono se canjea desde una app a través del escaneado de un QR y tiene ciertas condiciones: compra máxima 5 de bonos por DNI (150 euros y con valor de compra de 250 euros); no se devolverá la diferencia entre el precio de compra y el bono; no se devolverá el importe de los bonos no utilizados y, en el caso de devolución del producto, se sustituirá por otro producto del mismo establecimiento.

Los tipos de comercios adheridos son muy diversos, desde comercio al por menor de productos alimenticios, a textiles, calzado, artículos de droguería y perfumería e incluso artículos de equipamiento para el hogar e instrumentos musicales.

Gijón, Alicante, Ciudad Real

Otras ciudades con promociones similares son Gijón, Alicante y Ciudad Real. En el caso de la primera, los bonos al consumo tendrán una dotación presupuestaria de 1,1 millones de euros para comprar en pequeños comercios, establecimientos culturales y negocios hosteleros de la ciudad. Los bonos serán de 10 euros sobre una compra mínima de 30 euros, se emitirán 100.000 y se adquirirán directamente en los comercios adheridos en los que se va a gastar.

Cada persona consumidora podrá sumar un máximo de 12 bonos-descuento por un valor de 120 euros. Dichos bonos-descuento podrán ser utilizados por cada cliente en varios o en un único establecimiento con un límite de 4 bonos por compra (40 euros). Además, este límite será aplicable para cada periodo de compra, en el caso de que tras la finalización del periodo de canje de bonos, siguiesen sin canjearse todos los bonos. Para describir si estás cerca de alguna localidad con descuentos similares, consulta la web de los ayuntamientos cercanos o pregunta en los comercios a los que acudas, se trata de promociones muy populares y recurrentes en estas fechas.