Atención: no te creas estos bulos sobre energía solar

España reúne las condiciones óptimas para que la energía solar fotovoltaica sea rentable, también en autoconsumo. La potente radiación existente en gran parte del país y las horas de sol facilitan el aprovechamiento de esta energía, que cada vez tiene menores costes de instalación y, por tanto, menores tiempos de amortización de la inversión.

Sin embargo, circulan por internet y redes sociales diversos bulos, falsedades, mitos o medias verdades que pretenden asustar a los pequeños inversores que se están planteando lanzarse al autoconsumo. Aquí recogemos y explicamos algunos de los más comunes:

Impuestos a la generación

Generar electricidad a través de paneles solares fotovoltaicos o térmicos en el hogar no está gravado con impuestos en ningún caso. Además, no es obligatorio desconectarse de la Red Eléctrica. Si sigues conectado a ella podrás verter a la red los excedentes energéticos y beneficiarte de la compensación en tu factura de la luz a la vez que garantizas la seguridad de suministro en los momentos en los que tus placas no estén generando energía.

Costes de instalación

Según detalla Idealista, existen facilidades de pago como subvenciones de las comunidades autónomas y planes de financiación. El portal inmobiliario calcula que una instalación de autoconsumo se amortiza en una media de siete años y medio, aunque depende del tamaño de las placas. Actualmente, el coste medio de las placas y la instalación se sitúa entre 600 y 800 euros por metro cuadrado.

Las placas solo funcionan cuando hace sol

Es cierto que, para que un panel solar opere de manera óptima, lo ideal es que sea un día despejado, de manera que se aproveche toda la radiación solar. Sin embargo, en los días nublados o lluviosos las placas también generan energía con la luz ambiental, aunque en menor medida. Cuando las placas fotovoltaicas no generan nada es por la noche, por lo que habría que instalar baterías o placas termosolares.

Fabricar paneles solares contamina

La fabricación no genera residuos permanentes y su gran contribución es que evitan la generación de electricidad con fuentes emisoras de CO2. Este gas es uno de los que más contribuye al calentamiento global y, por tanto, al cambio climático, y la generación de energía es la actividad que más emisiones contaminantes produce.

La instalación necesita mucho mantenimiento

Los paneles solares necesitan mantenimiento, pero basta con revisarlos cada seis meses. Con esta periodicidad es recomendable limpiar con agua y jabón la superficie para eliminar la suciedad que puedan haber acumulado, siempre con cuidado de no rayar el cristal. Por otra parte, son instalaciones preparadas para estar en el exterior, pero esto no significa que una fuerte nevada o granizo importante no provoque alguna grieta. Conviene revisar los paneles después de sucesos meteorológicos adversos y también las baterías, el cargador, el inversor y el cableado.