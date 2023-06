Caixabank alerta a sus clientes: no deben abrir este mensaje

En los últimos años, hemos sido testigos de un rápido avance tecnológico que ha transformado la forma en que interactuamos con el mundo digital. El aumento en el uso de dispositivos móviles, aplicaciones y plataformas de pago ha brindado mayor comodidad y facilidad en nuestra vida cotidiana.

Sin embargo, también ha abierto la puerta a oportunidades maliciosas para aquellos que buscan obtener beneficios económicos a través de prácticas fraudulentas.

Una de las amenazas más comunes en el ámbito cibernético es el phising, que ha ganado notoriedad debido a su alta prevalencia.

El phising es una modalidad de estafa en la cual los delincuentes se hacen pasar por entidades legítimas, como bancos o plataformas de comercio online, con el objetivo de obtener información personal y financiera confidencial de los usuarios.

Utilizan correos electrónicos o mensajes de texto que parecen legítimos, pero en realidad son falsos y diseñados para engañar a las personas.

Los mensajes de phising suelen contener enlaces que redirigen a los usuarios a sitios web fraudulentos, donde se les solicita que ingresen sus datos personales, contraseñas o información bancaria.

Caixabank lanza una advertencia para proteger la seguridad de sus clientes

Una vez que los estafadores obtienen esta información, pueden utilizarla para cometer robos de identidad, realizar transacciones no autorizadas o incluso vaciar las cuentas bancarias de las víctimas.

Medidas de Caixabank

Ante el aumento alarmante de estos casos, las entidades bancarias, como Caixabank, han tomado medidas para concienciar y proteger a sus clientes. Han implementado campañas de alerta y han comunicado una serie de recomendaciones clave para prevenir estas estafas.

En primer lugar, se aconseja desconfiar de correos electrónicos o mensajes no solicitados, especialmente aquellos que contengan ofertas de servicios o productos no requeridos, así como transacciones no programadas. Es importante recordar que los bancos legítimos no solicitarán información confidencial a través de correos electrónicos no solicitados.

Es importante verificar cuidadosamente la dirección web a la que se redirige. Foto: Freepik

En segundo lugar, se insta a los usuarios a prestar atención al lenguaje utilizado en los mensajes y a verificar cuidadosamente la identidad del remitente. Si un mensaje genera dudas o induce a la urgencia, es recomendable contactar directamente con la entidad bancaria utilizando los canales oficiales para confirmar la autenticidad del mensaje.

El tercer paso crucial es tener precaución al hacer clic en enlaces recibidos por correo electrónico o mensajes de texto. Es importante verificar cuidadosamente la dirección web a la que se redirige antes de proporcionar cualquier información personal. Si hay alguna duda sobre la autenticidad del enlace, es mejor evitar hacer clic y, en su lugar, acceder directamente al sitio web oficial del banco.

Por último, es importante tener en cuenta que los mensajes de phising a menudo contienen faltas ortográficas o un lenguaje poco formal. Estos errores pueden ser una señal de alerta y es necesario estar atentos a ellos. Si se tiene alguna sospecha o inquietud acerca de un mensaje recibido, lo más recomendable es abstenerse de tomar cualquier acción y contactar directamente con el banco para informar sobre la situación.