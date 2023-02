De Caixabank a Santander: qué día se cobra el paro en febrero

Si eres una de las 2.908.397 personas que se encuentran en situación de desempleo en España y estás percibiendo la prestación por desempleo concedida y gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), quizás te preguntes cuando se cobrará la ayuda en febrero. A continuación, te mostramos cuales son los días de febrero escogidos por las entidades financieras desembolsar el importe correspondiente a las ayudas públicas para personas sin empleo.

Tal y como reflejan los datos difundidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la cifra de desempleados se incrementó en 70.744 personas a lo largo del mes de enero. A pesar de que si se compara el resultado de desempleo con el del año anterior se evidencia que las cifras son peores, se trata de un comportamiento habitual del mercado laboral en el primer mes del año, cuando el fin de la campaña navideña destruye más empleo del que crean las rebajas de enero.

Principalmente, las personas sin trabajo pueden acogerse a dos tipos de prestaciones. La más popular es el paro, es decir, la prestación contributiva por desempleo. La ayuda está dirigida a aquellas personas que pueden y quieren trabajar, pero no encuentran trabajo. Sin embargo, uno de los principales requisitos es haber cotizado a la Seguridad Social durante un periodo superior a los 365 días.

Una persona entra a una oficina de empleo. Foto: EFE/ Javier Lizón.

Las personas que no han acumulado este periodo de cotización para acceder a dicha prestación, no tienen derecho a cobrarla a pesar de haber finalizado la relación laboral y haberse dado de alta en el SEPE. No obstante, sí pueden percibir el subsidio por desempleo por cotización insuficiente, si bien su duración dependerá del número de meses cotizados y de si tienen o no responsabilidades familiares.

¿Cuánto se cobra el paro en febrero?

Este organismo público desembolsa el subsidio a partir del día 10 de cada mes, o si es festivo, el siguiente día hábil. Sin embargo, muchas entidades bancarias anticipan el pago del paro para que sus clientes puedan disfrutar antes de esta ayuda económica.

Los primeros en cobrar el subsidio serán los clientes de Banco Santander y Openbank, que percibirán el pago el 3 de febrero. Tan solo unos días después, el 7 de febrero, las personas que reciban el pago en una cuenta bancaria de Ibercaja observarán el ingreso, una vez comprueben sus movimientos bancarios. También percibirán la prestación antes de la fecha indicada los clientes de Unicaja, concretamente, el 9 de febrero.

Por su parte, los usuarios de Caixabank, Banco Sabadell, BBVA, ING, Abanca, Bankinter, Cajasur y Cajamar recibirán el pago a partir del día 10 de febrero, una vez se produzca el ingreso a las entidades financieras por parte del SEPE.