Calviño deja a Escrivá una factura del MWC de Barcelona un 20% más cara

El próximo 26 de febrero comienza una nueva edición del Mobile World Congress de Barcelona. Será una cita esencial por la gran revolución que han vivido las telecomunicaciones en España y el impacto de la inteligencia artificial (IA). Un motivo por el que se ha tirado la casa por la ventana en la representación española.

Los costes asociados al Pabellón España se han incrementado más de un 18% con respecto al año pasado. En 2023, cuando el organismo público Red.es estaba integrado en el Ministerio de Asuntos Económicos y Agenda Digital, que dirigida Nadia Calviño, el gasto fue de 1.050.000€.

La factura que queda ahora en manos del Ministerio para la Transformación Digital, de José Luis Escrivá, asciende a 1.237.000€.

Las tres principales partidas asociadas al gasto del Pabellón España han ascendido. La construcción del propio pabellón, así como la creación de contenidos ha sido la que más ha aumentado. Pero también lo ha hecho el coctel oficial que se ofrece en el espacio; y los servicios de conectividad.

Los contratos, todos la resueltos, tienen la justificación de un gasto más elevado ante una mayor prestación de servicios. Como ya contó ECONOMÍA DIGITAL, en el desarrollo del Pabellón España se introducen nuevos elementos técnicos que han elevado la factura.

Lo mismo sucede, por ejemplo, con los servicios de comida. Se ha pasado de 350 comensales en 2023 a 450 servicios para esta próxima edición. Además, la inflación de los productos y servicios también ha influido.

Un año clave

El ministro Escrivá tendrá que afrontar, además de los gastos económicos propios del Mobile, una importante agenda empresarial en esta edición. Habrá muchas miradas puestas en el ‘stand’ de Telefónica debido a la intensa actualidad que acompaña al operador azul. La presencia del ministro, de hecho, estará marcada por la entrada del Gobierno en el accionariado de la compañía.

La presencia de Vodafone España también levanta curiosidad. Para el inicio del MWC puede que todavía pertenezca al Grupo Vodafone, pero será interesante ver las relaciones institucionales que quiera desarrollar su nuevo dueño, el fondo británico Zegona.

Una situación similar vivirá Orange. En el MWC está presente la marca a nivel de grupo, pero ahora, tras la fusión con MásMóvil, también deberá acercar posturas con la administración española al ser accionista principal dentro del operador naranja.

Las empresas en el MWC

A falta de pocas semanas para el inicio de la feria, ya se conocen las empresas que tendrán un espacio propio dentro del Pabellón España.

Siete compañías más que el año pasado exhibirán sus innovaciones en este pabellón, instalado con el objetivo de que las tecnológicas españolas tengan visibilidad en el evento dedicado al sector digital y la conectividad de mayor envergadura y más influyente del mundo.

El pabellón estará integrado por 20 compañías de la Comunidad de Madrid: Spika Tech, QDQ Media, OpenNebula, Eurostar, Webplan Analytics, Alea Soluciones, Moabits, Best Phone Mundo Móvil, Viewtinet, Applivery, Netmetrix, Aptica, Locatium, Telecoming, Gest Point, Irepack, Summa Networks, Alisys Digital, Case on it y Sygris.

Asimismo, habrá seis compañías de Cataluña (Grupo Castilla, Intelligent Atlas, Agile Content, Cronos Telecom, Validated ID y Slash Mobility); cuatro de Andalucía (Future Connections, Carto, Qchax y Galgus); tres de Valencia (Fleebe AI, Mercadoit y Kenmei Technologies); y tres de Euskadi (SPC, Nexmart y Wise Security Global).

Por su parte, Aragón estará representada por Libelium; Asturias, por Proactivanet; Baleares, por WDNA y Damavis; Cantabria, Netboss; Castilla-La Mancha, Getecom; Extremadura, ecaptureDtech y Mobbeel; y Galicia, Galvin Tecnológica.

Las empresas seleccionadas dispondrán de un espacio propio en el Pabellón de España y podrán utilizar el resto de zonas comunes del espacio institucional de casi 900 metros cuadrados. El año pasado recibieron 7.000 visitantes y otros tantos de forma virtual.