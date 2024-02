CSIF reclama una mayor investigación para detectar el cáncer laboral

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció este jueves la escasa detección de los casos de cáncer laboral en España, ya que se registraron solamente 94 casos en 2023, frente a los 104 de 2022. Además, reclamó una mayor vigilancia de la salud para la detección precoz en las empresas e investigación de agentes cancerígenos en entornos de trabajo.

En Europa, el cáncer es la primera causa de muerte en el trabajo y se calcula que el 30% de todos los cánceres tienen un origen laboral, pero es difícil determinar su origen, según explicó CSIF. Sin embargo, España es de los países que menos notifica los casos de cáncer de origen laboral, con un porcentaje actual del 0,03%, mientras que en Europa la media se sitúa entre un 5 y un 10%.

En 2023 se comunicaron en España 94 partes de enfermedades profesionales causadas por agentes carcinógenos, de los que 91 fueron hombres, según los datos del Observatorio de Enfermedades Profesionales Cepross. Ello supone sólo el 0,36% del total de enfermedades profesionales (25.878) y sólo 27 partes fueron comunicados con baja.

«Si comparamos las cifras de 2022, que fueron 104 partes, ha habido un ligero descenso de las comunicaciones, algo que desde CSIF nos hace sospechar que haya empeorado la declaración de enfermedades profesionales con estos datos insignificantes».

Además, esta situación supone un elevado coste para los afectados «ya que no reciben la prestación por enfermedad profesional, no son indemnizados».

Por otra parte, se denuncia la poca utilización del circuito de comunicación de sospechas de enfermedades profesionales desde los médicos de los servicios autonómicos de salud y los de los servicios de prevención de las empresas a la administración sanitaria, a través del Sistema de Información Sanitaria y Vigilancia Epidemiológica Laboral.

CÁNCER POR CAUSAS LABORALES

El cáncer laboral es provocado por la exposición a agentes cancerígenos y tiene periodos de latencia muy largos. Sus efectos no se ven en el momento en que se produce el riesgo, sino años después, de ahí la importancia en la vigilancia de la salud incluida la postocupacional, que prácticamente no se realiza.

La organización sindical denuncia que en los centros de trabajo hay «desinformación» por parte de los Servicio de Prevención de Riesgos Laborales a los profesionales que manejan agentes cancerígenos, y que «aunque no lleguen a los límites mínimos es obligatorio informar a la persona trabajadora».

«El sistema de notificación no funciona porque no se notifican todos los casos que surgen, existe un gran desconocimiento de la población respecto a cómo las condiciones ambientales de su trabajo pueden haber detonado el cáncer, por lo que no se analiza ni investiga».

Por último, CSIF recalcó la «importancia de una adecuada reincorporación al trabajo» de las personas que han superado un cáncer, «ofreciéndoles flexibilidad y las suficientes garantías para su seguridad y salud». «Es necesario establecer protocolos de rehabilitación y reincorporación al trabajo tras una baja de larga duración ya sea por cáncer u otra enfermedad grave», remachó la organización sindical.