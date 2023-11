Caos financiero en España: la caída de Redsys paraliza operaciones bancarias con tarjeta en toda España

Decenas de usuarios, aproximadamente desde las 13:00 horas de este sábado, han expresado su frustración en redes sociales al enfrentar dificultades para realizar pagos con tarjeta, retirar dinero de cajeros automáticos y utilizar el servicio Bizum, según confirmaron fuentes bancarias.

El problema, que ha durado varios minutos, ya se ha resuelto y se pueden realizar transacciones sin problema, según confirman las mismas fuentes.

Redsys es una plataforma de pago virtual que admite pagos desde tarjetas de crédito y débito, de modo que actúa como intermediario entre el comprador y el banco asociado a una tienda online. Así, es una especia de TPV (Terminal de Punto de Venta) virtual.

La caída del servicio, que experimentó un fallo de origen aún desconocido, ha tenido lugar en un momento crítico para los comercios y los restaurantes. Son varios los supermercados y pequeños establecimientos, que han registrado grandes colas y confusiones, ya que muchos usuarios se vieron obligados a depender únicamente del efectivo.

A pesar de que el efectivo sigue siendo el principal medio de pago en España, con el 65% de la población utilizándolo a diario, la creciente popularidad de métodos electrónicos ha llevado a una mayor dependencia de tarjetas de crédito y débito. Según datos del Banco de España, una de cada tres personas utiliza tarjetas, mientras que el pago con dispositivos móviles alcanza el 10% de la población.

Este incidente destaca la vulnerabilidad de depender exclusivamente de pagos electrónicos y ha llevado a los expertos a advertir sobre los riesgos asociados a la creciente dependencia de las tarjetas de crédito. Subrayan la importancia de contar con alternativas como el efectivo en casos de fallos en el sistema, recordando a la población la necesidad de diversificar sus métodos de pago para evitar situaciones de crisis.

Guapísima la experiencia de ir a comprar al lidl, que no les vaya el datáfono, andar 1 hora para sacar dinero del banco, que no me deje sacar dinero en 3 bancos distintos y volverme a casa con las manos vacías