CCOO avisa a los empresarios: no habrá «paz social» si no cumplen con el acuerdo salarial

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha instado a todos los negociadores de convenios colectivos afiliados a su sindicato a que presionen a las empresas y patronales a cumplir con las subidas salariales pactadas en el V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva, ya que la «paz social» no estará garantizada si no se suben de esta manera las retribuciones.

Ante un millar de negociadores de convenios colectivos de toda España, el líder sindical ha aseverado que el contenido del V AENC, firmado el mes pasado, «no son solo recomendaciones» ni «consejos», sino que se trata de un compromiso entre representantes de trabajadores y las empresas para desatascar la negociación colectiva.

«Nadie se ha comprometido a bajar la guardia en la negociación de convenios colectivos, en caso de que las organizaciones empresariales no cumplan con aquello que decían que iban a cumplir», ha advertido Sordo ante los sindicalistas reunidos este miércoles en Madrid. «Es un acuerdo que está en el BOE, no son los consejos que mi abuela Tomasa me daba cuando salía y hacía frío», ha insistido.

Así, Sordo ha subrayado que las partes firmantes del AENC son, en la mayoría de los casos, las mismas que se sientan luego a negociar los distintos convenios colectivos a nivel sectorial o empresarial. «Quien no se sienta concernido por el AENC cuando vamos a las mesas de negociación está incumpliendo el compromiso», ha aseverado.

«La legitimidad del sindicato para [seguir la estrategia] ‘salario o conflicto’ es toda. Puede decir [Antonio] Garamendi las veces que quiera que con este acuerdo se consigue la paz social. Se consigue si se comprometen todas a cumplir con lo acordado. Si no, no. Si no, no», ha subrayado.

Los sindicatos CCOO y UGT firmaron con las patronales CEOE y Cepyme el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, una ‘guía’ que sienta las bases sobre las que versará la negociación colectiva para los próximos tres años, después de que el anterior acuerdo expirara en 2020.

En el texto, entre otras medidas, las centrales y los empresarios se comprometieron a una subida de los salarios por convenio del 4% en 2023, y del 3% en 2024 y 2025. Además, se incluye una cláusula de revalorización de un punto adicional en el caso de que los niveles de inflación superen un determinado umbral.