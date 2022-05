CCOO y UGT amenazan al Gobierno con movilizaciones si no negocia el salario de los funcionarios

Ultimátum sindical al Gobierno. CCOO y UGT han anunciado movilizaciones en la Función Pública si no hay convocatoria para un nuevo acuerdo en materia salarial, empleo y derechos, mientras se ultiman las negociaciones para la nueva oferta de empleo público y de estabilización en la Administración General del Estado para este año.

En una reunión con la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, ambos sindicatos le han trasladado que no están dispuestos a consentir que los más de tres millones de empleados públicos se queden sin revisión salarial, y le han exigido un acuerdo que incluya también aspectos en materia de empleo y derechos laborales.

La secretaria de Estado de Función Pública, por su parte, se ha comprometido a convocar la mesa de negociación, una vez se cierre la negociación de la Oferta de Empleo Público y de Estabilización en la Administración General del Estado, que prácticamente está ultimada con cerca de 24.000 plazas, según confirman a Economía Digital en fuentes de la negociación.

La secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha subrayado tras la reunión que los empleados públicos no pueden quedarse sin revisión salarial y «cargar a sus espaldas las consecuencias de la crisis», por lo que avisa que no van a permitir que se queden sin esa revisión salarial y sin el desarrollo de los derechos laborales. «Si no hay respuesta «sin lugar a dudas se iniciarán movilizaciones», ha apostillado.

Revisión salarial plurianual y mejoras en promoción interna y jubilación anticipada

Las exigencias de CCOO y UGT a la hora de demandar la convocatoria de la mesa para iniciar la negociación de un acuerdo es lograr, en materia salarial, un acuerdo plurianual que recupere poder adquisitivo, a que estas organizaciones calculan que con las subidas salariales de los últimos años la pérdida de poder de compra de los funcionarios rondaría el 8%.

Su planteamiento pasa por establecer incrementos retributivos a tres años, periodo en el que se podría recuperar ese porcentaje perdido, explican desde estos sindicatos a este periódico, si bien el Gobierno planea postergar la negociación ya al mes de junio, tal y como adelantó Economía Digital. También le han trasladado que este nuevo acuerdo debe incluir otras materias.

Entre otras, la mejora de la promoción interna, movilidad, jubilación anticipada, clasificación profesional, haberes reguladores para clases pasivas, así como la mejora y desarrollo del Estatuto Básico del Empleo Público o la Ley de Función Pública en el ámbito de la Administración General del Estado o la reforma y actualización del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

Igualmente, han transmitido la preocupación de la situación del personal de Instituciones Penitenciarias, Seguridad Social o Servicio Exterior, hecho que se ha comprometido en su negociación. CCOO ha venido reclamando plazas extras para áreas con saturación como estas.

En este sentido ambas organizaciones avisan de que «en unidad de acción, estaremos especialmente vigilantes y, de no obtener respuesta de convocatoria, se iniciarán movilizaciones».

La secretaria de Estado de Función Pública se ha comprometido también a convocar la Comisión de Igualdad para impulsar el necesario cambio normativo y la negociación de planes de igualdad en las administraciones públicas y el sector público empresarial.