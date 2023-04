La plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, creada por OpenAI, sigue siendo objeto de atención debido a los diferentes usos que la sociedad puede darle, desde responder preguntas curiosas hasta cometer estafas al suplantar identidades.

A pesar de las críticas, un hombre preguntó a ChatGPT cómo invertir 100 dólares para obtener una buena rentabilidad y ganar dinero de forma legal y rápida en un solo día, buscando generar ganancias.

El escritor Jackson Grathouse Fall se convirtió en el protagonista de la historia, ya que siguió las sugerencias de ChatGPT para invertir 100 dólares y logró ganar 1.280 dólares en un solo día.

Fall le preguntó a ChatGPT cómo hacer dinero de manera legal y rápida sin realizar trabajo manual, y la plataforma de inteligencia artificial le mantuvo informado sobre las ganancias que iba generando.

I gave GPT-4 a budget of $100 and told it to make as much money as possible.

I'm acting as its human liaison, buying anything it says to.

Do you think it'll be able to make smart investments and build an online business?

Follow along 👀 pic.twitter.com/zu4nvgibiK

— Jackson Greathouse Fall (@jacksonfall) March 15, 2023