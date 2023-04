ChatGPT: comprueba si tu trabajo desaparecerá por la inteligencia artificial

Durante los últimos años, la Inteligencia Artificial (IA) y los chatbots han sido innovaciones tecnológicas destacadas, y su capacidad para transformar muchos aspectos de la vida cotidiana ya no es sorprendente.

La aparición de Inteligencias Artificiales generativas, como ChatGPT, ha generado un debate sobre sus límites éticos, dado que podrían provocar la desaparición de algunos puestos de trabajo.

OpenAI, la empresa responsable de la creación de GPT, es consciente de que su herramienta podría tener un impacto en el mundo tal y como lo conocemos. Estas tecnologías pueden realizar tareas que anteriormente solo podían ser realizadas por seres humanos, desde la atención al cliente hasta la contabilidad.

¿Se verá tu puesto de trabajo afectado?

En términos generales, se espera que las IA tengan un impacto directo en alrededor del 19% de los puestos de trabajo. Según la compañía de Musk, los trabajos de mayores ingresos serán los más afectados por la presencia de herramientas como GPT y sistemas similares.

Por un lado, se espera que estas tecnologías sean especialmente relevantes en trabajos que implican la redacción de textos y la programación, y que afectarán a abogados, ingenieros, oficinistas, contadores o matemáticos, entre otros.

Trabajadores en una oficina analizando datos. Pixabay.

Es relevante señalar que esta tecnología no son una amenaza exclusiva para los trabajos que no requieren habilidades especializadas. De hecho, se espera que los trabajos que implican un pensamiento crítico, como los científicos, no se vean tan afectados por el uso de estas herramientas de IA.

En conclusión, los trabajos que involucran tareas manuales y suelen tener salarios más bajos, serán menos afectados. Entre estos últimos se encuentran los atletas, cocineros, mecánicos, albañiles y aquellos que trabajan con maquinaria agrícola, entre otros.