Cómo cobrar una pensión de jubilación de más de 3.000 euros: esto es lo que necesitas

Con la subida del 8,5% de las pensiones de jubilación y el resto de contributivas debido a la inflación, la cuantía de la pensión de jubilación puede llegar a superar los 3.000 euros. El tope máximo para las pensiones del sistema público este año asciende a 42.829 euros al años repartidos en 14 pagas, por lo que la cuantía mensual máxima es de 3.059 euros.

No obstante, para poder llegar a cobrar la cuantía máxima de jubilación, la Seguridad Social exige cumplir con un seguido de requisitos que tienen que ver con la edad y los años de cotización.

Esto es lo que necesitas para cobrar más de 3.000 euros

Para poder cobrar la cuantía máxima es imprescindible haber cumplido 65 años y haber cotizado al menos 37 años y 9 meses para cobrar el 100% de la pensión. De no cumplir con este requisito, deberás esperar hasta los 66 años y cinco meses.

Dinero. Pixabay.

Además, si quieres cobrar la cantidad máxima de pensión, necesitas haber cotizado la base máxima, es decir, 4.139,40 euros al mes, durante los 25 años anteriores solicitar la jubilación. La Seguridad Social tiene en cuenta un periodo de cotización concreto para calcular la cuantía de la pensión de jubilación. Este año, la base reguladora será el cociente que resulta de dividir las bases de cotización del trabajador por 350 durante los 300 meses anteriores al del mes previo al de la retirada.

¿Se puede cobrar más?

El sistema de pensiones establece una pensión mínima y máxima de jubilación, por lo tanto, no se puede cobrar más de lo establecido por la Seguridad Social. A pesar de que el importe de la pensión no puede superar el tope establecido, sí que puede excederlo si se percibe el complemento por brecha de género, un plus impulsado por el Gobierno con el objetivo de reducir la brecha de género en las pensiones y reparar el perjuicio en la carrera profesional que puede acarrear el cuidado de los hijos.