Para muchos las pesetas forman parte del pasado, de hecho, algunas personas no han llegado a conocer esta moneda. Sin embargo, para otros todavía tienen un valor y conservan algunas de estas monedas. Con la numismática -afición a la colección de monedas- puedes llegar a recuperar mucho dinero, si quieres sacar un rendimiento económico de las monedas coleccionadas.

De hecho, desde el 30 de junio de 2021, el Banco de España ya no cambia las pesetas a euros. No obstante, esto no significa que puedas sacar un dinero de ellas, ya que hay coleccionistas y gestores de subastas que van detrás de estas monedas y, si aún conservas algunas, puedes llegar a ganar una fortuna.

Así puedes convertir una peseta en 6.500 euros

Así, una de las monedas más buscadas por los coleccionistas es una peseta de Franco del año 1946, diseñada por el escultor Mariano Benlliure, y actualmente se está vendiendo por 6.500 euros debido a su rareza. Esta moneda tiene un diseño muy característico que incluye las estrellas *19 y *48, tal y como informa el portal Tododisca.

Una peseta de Franco del año 1946. Imagen: Pxhere.

Se trata de una moneda demandada debido a su rareza y la escasez, ya que solo existen 139 ejemplares en el mundo. Por ello, su valor es mucho mayor que otras monedas que tienen precios más altos.

El metal con el que estas fabricadas, el peso, la antigüedad, las rarezas de la moneda, el color, errores de fabricación o la ilustración de personalidades célebres son algunas de las claves que convierten a una moneda a una auténtica pieza de coleccionista valorada en una gran cantidad de dinero.

Para vender este tipo de monedas es recomendable acudir a una tienda especializada en numismática. En este tipo de establecimientos se ofrece ayuda tanto para tasar la moneda como para encontrar a coleccionistas interesados en adquirirla, tal y como apunta Business Insider.