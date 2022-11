Cuánto cuesta una boda en España: este es el dinero mínimo que debes dar a los novios

Una de las preguntas más repetidas por los invitados a las bodas es cuanto dinero deben dar a los novios. Lo cierto es que este regalo depende de varios factores, sobre todo, del nivel de cercanía con los recién casados y del tipo de boda que se celebre.

El vestido de la novia, el traje del novio, la decoración, el número de invitados, el lugar de la celebración y la época del año varían mucho el precio al que puede ascender este evento, pero según el blog especializado en bodas Luciasecasa, una boda cuesta de media en España unos 20.000 euros para 130 invitados. De este precio, el que corresponde a cada invitado asciende a entre 75 y 100 euros por invitado y a entre 8 y 10 euros por invitado para la barra libre. Por lo tanto, como mínimo hay que dar 100 euros en una boda para pagar nuestro plato.

No obstante, este importe varía según la cercanía con los novios. Si el invitado es amigo o familiar lejano, se pueden dar entre los 100 y los 200 euros por persona, dependiendo de la relación. Esta cantidad también valdría para compañeros de trabajo o vecinos.

Si el familiar es cercano o somos muy amigos de uno de los novios, la cantidad adecuada sería entre los 200 y los 300 euros por persona. Si va más allá y quien se casa es un hermano, un sobrino o eres testigo de la boda, el regalo es fácil que ascienda a los 500 euros por pareja, es decir, 250 euros como mínimo por persona. Aunque los que más aportan son los padres, para los que la cantidad de partida son 500 euros, más otros regalos como muebles o el vestido.

¿Y si no voy?

Puede que no tengas disponibilidad para asistir a la boda porque tengas otro compromiso o unas vacaciones o porque, simplemente, no puedas hacer frente al desembolso del regalo y del arreglo para ese día. Si no vas, también se recomienda aportar algo para la pareja si tienes relación, entre 75 y 100 euros por persona.