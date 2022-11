Así es el vestido de Zara de invitada de otoño para ser la más elegante de la boda

Aunque la primavera es la temporada alta de bodas, el otoño también es el momento perfecto para una gran celebración en la que puedes lucir uno de los hermosos looks de invitada que han sido un éxito en las redes sociales. Y ojo, la boda de otoño puede dar muchos juegos. La temperatura sigue siendo cálida y muy cómoda sobre todo hasta mediados de noviembre, el largo de los vestidos midi es muy favorecedor y los chales y mantones son el mejor complemento para completar el look.

Vestirse como un invitado no es una tarea fácil. Especialmente si quieres escapar de la típica ropa de noche y mantenerte fiel a tu propio estilo a pesar del dress code. Sentirse cómodo y confiado es esencial para verse bien. El presupuesto es otro factor a tener en cuenta: este vestido de Zara demuestra que no hace falta gastarse una fortuna para fichar un outfit de invitada espectacular.

Vestido invitada Zara

Pocos vestidos tan elegantes y estilosos podemos encontrar por menos de las tres cifras hoy en día. Nosotras lo tenemos claro, se viene a casa para nuestra próxima boda de tarde.

Este es un diseño verde esmeralda con mangas extra anchas hasta el codo que caen y está lleno de apliques brillantes que te convertirán en la reina de la fiesta. Tiene un diseño tan sofisticado y único que es imposible quitar los ojos del vestido y vas muy bien vestida sin eclipsar a la novia.

El precio de esta joya te sorprenderá porque ronda los 90 euros, no llega ni a 100. El discreto escote con una apertura se ve muy fino y no desvía la elegancia de la prenda. Si te pones a investigar, seguro que no encontrarás nada mejor. Por eso te animamos a que lo mires y te lo pruebes en tienda o bien lo pidas en web de Zara. Es un descubrimiento fabuloso, para qué engañarse, hay pocas cosas así.