Lefties tiene un conjunto de punto con el que ir cómoda al trabajo

Ahora que comienza noviembre ya podemos notar un poco la llegada del frío, sobre todo por las mañanas. Es cierto que las temperaturas no han bajado radicalmente, pero si se nota algo más de fresquito. Con esta época, es conveniente añadir en el armario pequeñas piezas de punto. Chaquetas de punto, o incluso total looks que nos salven por las mañanas.

Todo en este textil resulta mucho más cómodo y apropiado para afrontar el clima áspero que se presenta. Normalmente estos diseños se caracterizan por una estética muy básica y simple, pudiendo resultar aburridas o monótonas a la hora de conformar el look. No nos confundamos, el outfit minimalista siempre es una opción de suma elegancia, pero a veces necesita de un plus para nos siente especialmente bien. Por eso, Lefties ha encontrado la clave para ir espectacular, confortable y sencilla, gracias a este conjunto de punto superventas.

El conjunto aunque tiene un estilo en apariencia básico, los detalles como la abertura en la falda o el cuello barco hacen de este dos piezas un reclamo ideal para llevar con botas altas -de esas que además llevan taconazo- y crear un outfit monocolor, cómodo pero con un toque formal que nos funciona en una cita, una comida de trabajo o lo que se nos ocurra.

Leer más: Lefties tiene un clon low cost de las zapatillas New Balance 990v5

Conjunto punto Lefties

Se trata de un conjunto que forma parte de la nueva colección de Lefties. El conjunto está compuesto por falda midi y jersey oversize en punto. La falda está confeccionada en punto canalé y cuenta con un tejido elástico muy cómodo. Está disponible en tres tallas: S, M y L y se adapta muy bien a todo tipo de cuerpos.

Por otro lado, encontramos el jersey con manga larga y cuello redondo. Se trata de una parte superior a conjunto con la falda pero que también puedes combinar por separado con unos sencillos vaqueros. Ambas prendas están disponibles en la web de Lefties y en algunas de sus tiendas en color gris y puedes conseguirlas por 19,99 euros cada una.