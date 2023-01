Mango se suma a la fiebre del tweed con este conjunto al que no podrás resistirte

Un total look es un básico en cualquier armario ya que se trata de prendas que salvan cualquier look sin que tengas que pensar demasiado. Las piezas combinadas son perfectas para cada ocasión, elegantes y sofisticadas y siempre a mano. Los conjuntos de dos piezas están de moda esta temporada y con tantos para elegir, sea cual sea tu estilo, es difícil no encontrar uno que te defina y con el que te encuentres a gusto.

En este caso, encontramos un conjunto de chaqueta y falda que volverá loca a la mismísima Lilly Collins interpretando a Emily Cooper en la serie de Netflix Emily en Paris. Muy estiloso, favorecedor y trendy, lo tienes en Mango y es perfecto para ir a la oficina o salir de cena con amigos. Algunas tallas ya se están agotando y eso que su precio no se ha visto afectado por las rebajas de invierno. Así que si no quieres quedarte sin él, no tardes en comprarlo.

Conjunto tweed Mango

La parte superior del conjunto es una chaqueta de tweed (69,99 euros) con un corte cropped, justo a la altura de la cintura. El cuello redondo le da un toque romántico y muy británico, al igual que los botones con vivos brillantes. Gracias a su tejido de algodón, resulta muy agradable al tacto, y los flecos decorativos en bajo, mangas y escote le aportan originalidad.

Nuevamente, vemos la tendencia de las hombreras en las chaquetas que es muy favorecedora, ya que fortalece mucho más la zona de los hombros. Las tallas van desde la XXS hasta la XXL, por lo que es fácil encontrar la talla que mejor se adapta a tu figura. La combinación de colores rojo y negro es muy clásica y sin duda acertada. Perfecta para combinar con tonos oscuros, pero siempre sacando ese toque de color que solemos buscar en nuestros outfits.

Continúa con la parte inferior del conjunto, una minifalda (29,99 euros) con el mismo estampado de tweed que la chaqueta. Tiene una cremallera lateral oculta en la costura y está disponible en las mismas tallas que la chaqueta. En este caso el fleco queda en la parte inferior de la falda, dando la impresión de que está a medio terminar. Un detalle muy diferente que le da cierto estilo punk que va bien con la elegancia del conjunto.