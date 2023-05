El total look con bañador incluido de Mango con el que arrasar en tus escapadas de verano

Combinar correctamente nuestras prendas de ropa con el calzado y los complementos es esencial para conseguir el estilo deseado en nuestro outfit. Es por ello que cada detalle cuenta y las cadenas y marcas de ropa lo tienen cada vez más en cuenta, es por ello que algunas marcas como Mango han decidido apostar por los total look en sus nuevas colecciones.

Los total look son conjuntos completos, ya sea solo de varias prendas o también de sus complementos y calzado correspondientes. Son la opción ideal para aquellos que nunca tienen demasiado claro con qué combinar algunas de las prendas de su fondo de armario. Con este conjunto, bañador incluido, no tendrás que pensar qué ponerte en tus escapadas de verano.

Bañador cruzado a rayas

La parte superior de este conjunto tiene una particularidad, y es que no solo puede funcionar como top a modo de body, sino que además podrás utilizarlo como bañador. Se trata de un bañador de una pieza con diseño cruzado de rayas multicolor. Cuenta con unos tirantes anchos y cierre de lazo en el cuello. Además, tiene un cómodo forro interior. Está disponible a un precio de 49,99 euros.

Pantalón de lino a rayas

Para completar este look tan llamativo y colorido, Mango se ha decantado por un favorecedor pantalón a rayas que puedes conjuntar con el bañador utilizándolo a modo de top. Se trata de un pantalón confeccionado en tejido fluido de 100% de lino, con un diseño recto de rayas. Es de tiro alto, con cierre de cremallera en la parte posterior, y tiene un precio de 59,99 euros.

Sandalia de cuña de fibra natural

Por último, para darle el toque final a este conjunto, Mango se ha decantado por un calzado a juego igual de llamativo, en un potente tono azul. Se trata de unas sandalias de cuña con plataforma de lo más estilosas y sin ningún tipo de cierre. Cuentan con una punta redonda, confeccionadas con piel y tejido de fibra natural. Podrás encontrarlas a un precio de 129,99 euros.

Si estabas pensando en irte de escapada este verano, pero no tienes claro qué llevar en tu maleta, este total look es la opción perfecta tanto para días de playa como para fiestas e incluso cruceros. Conseguirás arrasar con un look de lo más llamativo y colorido, ¡y además lleva un favorecedor bañador incluido!