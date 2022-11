Lefties tiene un clon low cost de las zapatillas New Balance 990v5

En pleno octubre de 2022 podemos afirmar una cosa con seguridad: la fiebre de las zapatillas New Balance que sufrimos el año pasado no fue una fiebre pasajera, sino que vino para quedarse. ¿Recuerdas cuando todo tu Instagram estaba invadido por New Balance y siempre que ibas a buscar algún modelo a una tienda tenían el cartel de sold out? Pues ahora pasa más o menos lo mismo, pero sin tener tanta presencia en redes.

Las zapatillas New Balance 550 son las que más se buscan, tanto en sus diseños más clásicos en rojo y azul como en los nuevos modelos de colores. Aunque nosotras estamos in love con las Made in US 990v5, que aunque puede que ya no estén en prácticamente todas las fotos que vemos al hacer scroll en Instagram, sin duda siguen siendo unas de las zapatillas del momento: tenemos muchas pruebas y pocas dudas de ello.

Tanto es su furor, que incluso las hemos encontrado en plataformas de segunda mano a precios desorbitados. Un calzado sencillo, en color gris que al combinar con todo se ha convertido en la opción más deseada. Enamoraron en su día hasta Steve Jobs y ahora, tras muchos años después, son el objeto de deseo de muchas influencers y famosas como Hailey Bieber, Kendall Jenner o Emily Ratajkowski.

La buena noticia es que ahora puedes encontrar una versión muy similar a un precio más razonable. Han lanzado una colección Lefties x Kelme y podríamos decir que hemos encontrado unas que se parecen mucho a las de New Balance.

Zapatilla deportiva de Lefties x Kelme

Unas zapatillas con una estética deportiva muy fuerte pero que, a su vez, permiten todo tipo de combinaciones: jeans, pantalones de traje, vestidos, faldas… No tenemos por qué limitarlas al terreno de los leggings y el chándal, dan para mucho más.

Son una alternativa low cost además con sello español, ya que Kelme es una marca nacida en Valencia hace casi 80 años, un punto muy a favor para nosotras. ¡Ah! Y no te lo pienses mucho quedan pocas tallas, vamos por 29,99 euros raro es que quede alguna.