Cuánto tengo que ganar para considerarme rico

Ser rico es un término relativo. ¿A partir de qué suma de dinero se puede considerar que una persona es rica? Numerosos factores determinan la respuesta a esta pregunta, desde el salario que se percibe hasta el patrimonio que se ostenta.

¿Cuánto tienes que ganar para ser rico?

De media, los españoles perciben un salario bruto anual de 21.000 euros. Si cobras menos de 11.000 euros brutos al año te encuentras dentro del 20% de las personas con menos ingresos en España. En el caso de que cobres un salario inferior a los 15.000 euros brutos anuales te situarás en el 33% más pobre, pero si ganas más de 27.000 euros brutos al año estarás entre el 33% más rico.

Sin embargo, si percibes un sueldo superior a los 44.000 euros brutos al año, formas parte del 10% de españoles más con más recursos económicos en el país. Mientras que si ingresas más de 60.000 euros brutos al año lograrás posicionarte entre el 5% más rico, solo podrás formar parte del 1% más adinerado de España si percibes un salario bruto anual superior a 126.000 euros, según los datos publicados por el INE y la Agencia Tributaria recopilados por El País.

¿Qué patrimonio debes tener para ser rico?

Si bien las personas que cuentan con 75.000 euros, se encuentran en la mediana, los españoles con un patrimonio superior a los 200.000 euros forman parte del 20% más rico. Por su parte, las personas que poseen un patrimonio valorado en más de 342.000 euros se posicionan entre el 10% más rico. No obstante, para colocarse en el 5% es necesario contar con una riqueza neta mayor de medio millón de euros. Por último, el 1% más rico dispone de, como mínimo, 1,5 millones de euros.

Percepción de riqueza

Muchas personas consideran que tienen unos ingresos medios. No obstante, a menudo no es así. En el caso de las personas pobres, se suele negar esa realidad para evitar acarrear el estigma que comporta ingresar importes económicos reducidos, mientras que en las personas que cuentan con una mayor cantidad de ingresos acostumbra a ocurrir para no valorar si se debería ser más generoso.

Otro factor también incide en esta situación. Dado que convivimos con todo tipo de personas, y tendemos a relacionarnos con las que tenemos cosas en común, puede suceder que una persona se encuentre en una determinada posición en la escalera de riqueza y piense que está en otra porque se relaciona con la gente que se ubica en ese eslabón.