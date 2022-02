El desastre económico del corte de la Meridiana: un 40% menos en ingresos durante las manifestaciones

La Meridana se ha convertido en un auténtico símbolo de la decadencia económica de Barcelona y Cataluña. Cortes ininterrumpidos de protesta independentista que tensan a comercios y vecinos, y que pone en el filo del abismo a muchos empresarios, con caídas de entre el 30% y el 40% de los ingresos durante las horas del corte.

Son datos aproximados recopilados por la agrupación de comerciantes Eix Fabra i Puig-Centre, la asociación de tenedores de negocios de la avenida Fabra i Puig, en cuya calle tienen contabilizados un total de 147 comercios. Aunque la afectación podría ser aún mayor, puesto que consideran que los cortes diarios llegan a afectar hasta a 300 establecimientos.

El portavoz del Eix, Jesús Mir, explica a Economía Digital denuncia que, aunque la zona más afectada es la del corte, las consecuencias se notan en toda la avenida: “Hay tiendas que han avanzado su hora de cierre 7:30 de la tarde, antes de que comience todo el follón”.

“A los restaurantes les ponían las pancartas al lado”

Uno de los sectores más afectados por los cortes es la hostelería. “A los restaurantes les ponían las pancartas al lado, y la gente lanzaba bengalas con la música a todo volumen. Había más gritos fuera que dentro, y en las terrazas no se ponía nadie. Lo que se está haciendo es expulsar a la gente que querría ir hacia las tiendas”.

Los datos, que el Eix ha recogido a partir de preguntar a los vecinos, fueron entregados al Ayuntamiento de Barcelona tras las quejas por el impacto económico. Según explica Mir, no dan una cifra cuantificable de qué suponen estas pérdidas ante la dificultad de hacer un análisis más detallado, y se optó por encuestar a los negocios perjudicados.

Concentración para que terminen los cortes independentistas de la avenida Meridiana de Barcelona / Meridiana sin Cortes (@noaloscortes)

Mir insiste en que las quejas no se ciernen sobre ninguna ideología concreta, y que no tienen ningún problema con las ideas por las que protestan: “Estoy defendiendo intereses de comerciantes, hay personas afectadas que son independentistas, no hay ningún problema con eso, el problema es que molesten cada día de su vida: el de Navidad, el de fin de Año, el de Sant Jordi”.

Dominio independentista

Los cortes en esta arteria de Barcelona llevan sucediéndose desde el 14 de octubre de 2019, coincidiendo con la sentencia del procés y las penas de prisión para la mayoría de líderes independentistas. Unas concentraciones cada día a las 20h que solo se interrumpieron durante la cuarentena por la pandemia, y que siguen pese a los indultos.

Destacados líderes independentistas se han desplazado a dar apoyo a los manifestantes. Una de las más famosas es la presidenta del Parlament, Laura Borràs, aunque también han ido varios diputados de Junts per Catalunya. Lejos de desalentar estas concentraciones, que suponen un perjuicio económico para los vecinos, han alentado a sus masas para que participen.

Aunque también se han desplazado dirigentes de partidos constitucionalistas para apoyar las contramanifestaciones. Diputados de Cs, PP y Vox en el Parlament y concejales en Barcelona, como Anna Grau –columnista de ED– o Nacho Martín Blanco, de Cs; Josep Bou, del PP; o Joan Garriga, de Vox; han asistido en varias ocasiones para protestar por esta concentración diaria.