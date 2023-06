Si no te han devuelto la Renta puedes estar en problemas

Después de pasar un tiempo sentado ante la pantalla rellenando con datos las distintas casillas que aparecen en la página web de Hacienda y pulsar sobre el botón ‘Tramitar’, el resultado más deseado por parte del contribuyente es que la Renta le salga «a devolver».

Un término que solo aparecerá si las autoridades fiscales determinan que a lo largo del año se ha pagado más de lo que se debía en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y que conlleva el desembolso de la cuantía correspondiente por parte del fisco.

A los contribuyentes que pagan menos de lo debido en IRPF les sale la Renta «a pagar»

En contraposición, a los contribuyentes que hayan abonado menos de lo que les correspondía de este gravamen la Renta les saldrá «a pagar». Consecuentemente, deberán pagar a la Agencia Tributaria el montante restante.

Devolución de la Renta

Si te encuentras entre los afortunados a los que la Renta les ha salido a devolver, debes tener paciencia. Pues, las autoridades fiscales no efectúan la devolución del importe que te corresponde de forma automática.

La devolución de la Renta no es automática. Foto: Wirestock – Freepik.

Para saber cuando se producirá la devolución es crucial la fecha en la que se formalizó el trámite de Declaración de la Renta. Por ejemplo, las personas que fueron de las primeras en presentarla acostumbran a recibir el dinero antes, puesto que Hacienda acostumbra a efectuar las primeras devoluciones con rapidez.

En cualquier caso, el fisco dispone de un periodo máximo de seis meses desde que finaliza el periodo de envío de los borradores, es decir, el 30 de junio, para devolver a los contribuyentes pertinentes el importe correspondiente a la Renta.

Cabe destacar que, en el caso concreto de las personas que han presentado la Declaración de la Renta fuera de plazo, el periodo de tiempo máximo para que Hacienda les ingrese el importe correspondiente será también de seis meses, pero a partir de la fecha en la que entregaron el borrador.

¿Por qué aún no te han devuelto el dinero?

Una de las principales razones por las que Hacienda paraliza la devolución del importe son las deudas con cualquier Administración Pública.

Si tienes deudas con Hacienda, la devolución se paraliza

Por ese motivo, los contribuyentes que no han pagado multas de tráfico o impuestos como el de Bienes Inmuebles o Matriculación no verán ingresada la cuantía hasta que no salden la deuda.

En este caso, es aconsejable contactar con la Agencia Tributaria para resolver la situación, para aportar la documentación que sea necesaria.