Díaz retomará el miércoles la negociación de la reforma laboral

El diálogo social lleva dos semanas en tensión con motivo de las negociaciones sobre la subida de entre 12 y 19 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que aprobará el Gobierno en breve haya o no acuerdo, en medio del rechazo de la patronal y la falta de consenso con los sindicatos, que reclaman un alza de entre 25 y 30 euros, pero a este frente se sumará el miércoles que viene otro pendiente desde antes del verano: la reforma laboral.

Tanto la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, lleva días apelando al consenso y trabajando por coincidir las distintas posturas sobre el SMI, y en ese clima de llamamiento al acuerdo ha ido recordando que toca ya retomar la negociación para abordar la reforma laboral antes del 31 de diciembre, fecha comprometida con Bruselas por el Gobierno en el marco del Plan de Recuperación.

Así las cosas, el Ministerio de Trabajo ha convocado a los agentes sociales para el próximo miércoles –el día habitual en el que se venía trabajando sobre esta reforma–, con el fin de reanudar los trabajos y acelerarlos para lograr alcanzar un acuerdo, según han confirmado a Economía Digital en fuentes del diálogo social.

Con toda probabilidad la nueva etapa de la negociación no será fácil por la tensión actual respecto al SMI y por las desavenencias que ya presentaba la patronal con el Gobierno y los sindicatos antes del verano en materia de reforma laboral, sobre todo en lo referido a la temporalidad.

SMI, reforma laboral y pensiones

Y es que tras las vacaciones de verano han coincidido en el tiempo prácticamente a la vez tres de los principales asuntos que generan mayor discrepancia en el seno del diálogo social, como son la subida del SMI, cuya negociación formal se cerró la semana pasada sin acuerdo y continúan los contactos informales para alcanzar un acuerdo; y también la de pensiones y la de la reforma laboral.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha convocado ya a sindicatos y patronal a una reunión este lunes 13 de septiembre para tratar los principales flecos pendientes de la primera pata de la reforma de las pensiones, para la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha pedido respaldo a la oposición para sacarla adelante en su tramitación parlamentario que arranca este mes de septiembre.

Uno de los puntos más relevantes a negociar después de la aprobación del primer bloque de la reforma de las pensiones es el referido al nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que operará a partir de 2027 y será incluido vía enmiendas en la tramitación parlamentaria de esta primera parte de la reforma y que sustituirá al factor de sostenibilidad, así como la el nuevo sistema de cotización por ingresos reales de los autónomos desde 2023, la Agencia Estatal de la Seguridad Social, las pensiones de viudedad de las parejas de hecho o la cotización de los becarios.

Pero sin duda la negociación que podrá acarrear mayores desavenencias es la de la reforma laboral ante las discrepancias palpables y expresadas por las partes en los trabajos realizados antes del verano por las propuestas realizadas por el Ministerio de Trabajo y su pretensión de derogar la reforma laboral del año 2012 del anterior Gobierno del PP.

Además, está pendiente de convocatoria la mesa para negociar la nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), previsiblemente a finales de la semana que viene, en la que CEOE batallará para eliminar el veto a los despidos y, en un punto de coincidencia con los sindicatos, para mantener las exoneraciones y bonificaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social. Se tendrá que empezar a trabajar también en el nuevo mecanismo de

Díaz se compromete a aprobar su reforma antes de fin de año

DE cualquier forma, Yolanda Díaz ha mantenido esta misma semana su compromiso de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publique antes del 31 de diciembre la reforma laboral que derogue la del PP del año 2012 para evitar el “daño” que ha hecho a España, “con despidos masivos”, negando que sea por motivos “ideológicos”.

Tanto Díaz como Calviño han apelado en los últimos días a la “sensibilidad” de la patronal para aprobar el SMI e incluso Calviño llegó a afear su rechazo a la subida del Salario Mínimo cuando en breve se negociarán los ERTE y reclamarán exoneraciones y bonificaciones, teniendo además en cuenta el esfuerzo realizado para apoyar al tejido productivo ante la crisis que conllevará una emisión de deuda de 150.000 millones de euros.

Del lado sindical, CCOO y UGT apoyan las propuestas de Trabajo sobre la temporalidad aunque piden mayor precisión del contenido. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se mostró el miércoles confiado en que el Gobierno concluya este mes las negociaciones sobre la reforma laboral para que pase el trámite parlamentario y pueda cumplir su compromiso con la Unión Europea (UE) en diciembre.

CEOE calificó de “inaceptable” la reforma sobre temporalidad

En el mes de julio las patronales CEOE y Cepyme lanzaron un duro comunicado contra la que consideran una “inaceptable, regresiva e ideológica” propuesta del Ministerio de Trabajo sobre la reforma laboral, concretamente sobre la contratación formativa y a las alternativas al modelo de temporalidad.

El último borrador del Ministerio de Trabajo, al que ha tenido acceso Economía Digital, se elimina el contrato por obra y servicio y se establece de forma ordinaria el contrato indefinido y contempla el temporal por razones de carácter productivo y organizativo, cuando sea preciso ante aumentos de la demanda o para sustitución de un trabajador, eso sí, debidamente justificado.

La realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a campaña no se contemplarán como causa productiva, sino que su contratación deberá formularse a través de los contratos de fijos-discontinuos.

Conforme a la propuesta de trabajo, el contrato de duración determinada tampoco podrá utilizarse para trabajos vinculados a la actividad normal y permanente de la empresa, ni para la realización de trabajos o tareas en el marco de contratas, subcontratas o concesiones administrativas.

Fin al contrato por obra y servicio y límite de 1 año a temporales

En cuanto a la duración, los contratos de duración determinada por razones productivas durarán seis meses y, como máximo, un año si se determina en el convenio sectorial de aplicación. Si la duración se hubiese concertado por un tiempo inferior al tope legal se podría prorrogar una única vez si las partes así lo acuerdan.

Además, pretende obligar a las empresas explicar por escrito las causas y las circunstancias y la duración del contrato, estableciendo que el incumplimiento de las mismas conlleve hacer indefinido al trabajador.

En detalle, el Ejecutivo busca que el despido de los trabajadores con contrato de duración determinada sea considerado nulo, en lugar de improcedente como hasta ahora, en los supuestos en los que el contrato no esté justificado o no se haya realizado por escrito. La readmisión inmediata del trabajador incluiría el pago de los salarios dejados de percibir.

Respecto a los contratos de duración temporal por causas organizativas, su duración concluirá cuando se reincorpore el empleado sustituido, pero si pasan 24 meses sin que se produzca la reincorporación, el trabajador temporal pasará a ser fijo.

También adquirirán la condición de trabajadores indefinidos aquellos que no hubieran sido dados de alta en la Seguridad Social; los que no hayan recibido un contrato por escrito, o cuando no se hayan especificado en el contrato las causas habilitantes de la contratación temporal y las circunstancias concretas que justifican su realización, así como su conexión con la duración prevista, señala Europa Press.

A su vez, los trabajadores que hayan estado contratados más de 24 meses dentro de un periodo de 30 meses, para el mismo o diferente puesto, mediante dos o más contratos temporales, adquirirán la condición de fijos, así como los trabajadores bajo este supuesto con contratos de duración determinada, incluidos los de ETT. No se aplicará a contratos formativos y de relevo, ni los de programas públicos de empleo-formación ni en los utilizados por empresas de inserción.

Límite a la subcontratación y recuperación de la ultractividad

Por otra parte, el planteamiento inicial del departamento de Yolanda Díaz pasa por establecer limitaciones a las subcontrataciones, uno de los puntos que genera más rechazo en la CEOE, así como fijar la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa en varios puntos, como para fijar sueldos y horarios, según el borrador al que ha tenido acceso Economía Digital.

El Ministerio de Trabajo plantea que exista una responsabilidad subsidiaria de la empresa principal en caso de que la actividad desarrollada por la empresa contratista o subcontratista no forme parte del ciclo productivo de la empresa principal.

Asimismo, el convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas será el del sector de la actividad ejecutada en la contrata o subcontrata, pero si ya cuenta con convenio propio éste podrá ser el que se aplique siempre que garantice al menos los mismos derechos que el convenio sectorial de referencia.Leer más: Díaz propone limitar la subcontratación y salarios fijados por convenio sectorial

De su lado, sobre la negociación colectiva Trabajo mantiene su propuesta de que la regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa tendrá prioridad aplicativa respecto al convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior salvo en la retribución, la duración del tiempo de descanso compensatorio por hora extraordinaria y la duración de la jornada, que serán fijados preferentemente por el convenio sectorial.

Igualmente, Trabajo recupera la ‘ultractividad’ que suprimió la reforma laboral de 2012. Así, en los casos en los que no se acuerde entre las partes un acuerdo sobre el convenio colectivo una vez transcurra un año desde la denuncia del convenio, éste mantendrá su vigencia.