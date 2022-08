El 78% de los abonos gratuitos vendidos por Renfe son de Cercanías

Renfe ha informado este martes que ha expedido un total de 316.749 abonos gratuitos, de los cuales, el 78% corresponden a servicios de Cercanías y el 22% a servicios de Media Distancia. Los abonos se pusieron a la venta el pasado 24 de agosto y servirán para viajar gratis entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022.

El organismo ha concretado de esta manera los datos proporcionados por la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha indicado también que se han registrado medio millón de personas en los canales que ofrece Renfe para adquirir los descuentos, algo que es posible desde el pasado 9 de agosto.

Cómo obtener el abono gratuito

Los abonos pueden adquirirse a través de la aplicación móvil de Renfe Cercanías, y en taquillas y máquinas autoventa de las estaciones. Asimismo, para agilizar la adquisición de los abonos, es conveniente el registro previo a través de las aplicaciones móviles o páginas web de Renfe. Una vez registrados, los clientes podrán obtener sus abonos en la aplicación de Renfe Cercanías y en las estaciones o máquinas autoventa de las estaciones.

Los viajeros que no se hayan registrado a través de la web o aplicaciones de Renfe pueden adquirir el título en las oficinas de venta o máquinas autoventa de las estaciones de Renfe presentando su NIF, NIE o pasaporte, ya que los abonos son personales e intransferibles.

Los servicios de Avant y similares tienen el 50% de descuento

Para adquirir el abono, aunque es gratuito, es necesario depositar una fianza de 10 euros para cada núcleo de Cercanías o Rodalies, y de 20 euros para cada servicio de Media Distancia Convencional. El pago con tarjeta permitirá que la devolución de la fianza se haga de forma automática cumpliendo las condiciones del abono, es decir, realizar al menos 16 desplazamientos en estos cuatro meses.

Por otra parte, los servicios Avant van a contar con un descuento del 50% para los usuarios recurrentes, que se aplica a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45), que se vendan entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022 con condiciones de uso específicas adaptadas al período de bonificación establecido.

Además, se crean unos nuevos abonos comerciales con condiciones similares a los Avant, para las rutas de alta velocidad en las que no existan OSP ni Acuerdos Marco y el tiempo de viaje sea de menos de 100 minutos. Estos bonos tendrán una bonificación del 50% durante su periodo de vigencia.