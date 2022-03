El Defensor del Pueblo recibe quejas de inversores en criptomonedas que lo han perdido todo

El Defensor del Pueblo ha asegurado que las criptomonedas son un «nuevo problema» que se ha puesto de manifiesto durante 2021 y que ha recibido quejas de ciudadanos que han invertido sus ahorros y han acabado «perdiendo todo lo invertido».

En su informe anual, el Defensor del Pueblo ha informado a los ciudadanos que usan las criptomonedas en España que no se ha aprobado, por el momento, ninguna norma sobre criptomonedas. «Por tanto, las empresas o plataformas de intercambio de criptomonedas no se encuentran reguladas en el ordenamiento jurídico, no están sujetas a ningún sistema de supervisión pública, ni se acogen a sistemas de garantía de depósitos«, ha señalado el órgano que tiene como defensor a Ángel Gabilondo Pujol.

De hecho, este pasado jueves, 17 de marzo, las autoridades europeas de supervisión del sistema financiero (EBA, ESMA e Eiopa) emitieron un comunicado en el que advertían que los criptoactivos no son adecuados como inversión ni como medio de pago para la mayoría de consumidores minoristas.

A partir de ahora se tendrán que declarar

Con el auge de criptomonedas de los últimos años, Hacienda ha incluido las operaciones con criptomonedas en la declaración de la renta de 2021. El Boletín Oficial del Estado (BOE), ya ha anunciado que se incluirá una casilla específica para declarar las criptomonedas. Hasta ahora, las operaciones con criptomonedas no tenía un apartado específico y se debían anotar en el apartado de demás bienes y derechos de contenido económico.

En la declaración solo será obligatorio declarar las criptomonedas, de las que se hayan obtenido beneficio por muy pequeño que sea. Aunque también recomiendan declarar las pérdidas, ya que pueden compensar en el futuro las ganancias.