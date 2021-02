El Gobierno estudia una rebaja en la subasta del 5G

Ante las alegaciones de los operadores por la próxima subasta del 5G, la de 700 megahercios (Mhz), el Gobierno estudia realizar una rebaja y recaudar menos. El precio de salida (1.170 millones de euros), por tanto, podría modificarse pese a estar fijado en las bases de licitación que salieron a información pública en diciembre.

“Lo vamos a estudiar. Si como consecuencia del estudio vemos que los argumentos presentados (para bajar el precio) tienen mérito suficiente, entonces se reconsiderará”, ha afirmado este martes Roberto Sánchez, secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.

Sánchez se ha referido a esta posibilidad al explicar que tiene sobre la mesa ahora mismo 19 alegaciones que se han presentado a las bases de licitación.

La mayoría de estas enmiendas llegan desde Orange, Telefónica y Vodafone, los operadores que participarán en esta subasta y que siempre han defendido que los precios de recaudación del Ejecutivo no debían ser onerosos.

Las fuentes del sector consultadas por Economía Digital apuntan a que las alegaciones no han ido dirigidas únicamente al precio de salida de la subasta de frecuencias de esta banda, sino también a los compromisos de despliegue que se ha impuesto a los operadores.

El secretario de Estado de Telecomunicaciones defiende que las condiciones de subasta de España son similares a la de países como Alemania

Sobre estos precios de salida, Sánchez ha recordado en una entrevista a EFE que las subastas “no son caras o baratas en sí, sino que salen a un precio y a partir de ahí el mercado determina su valor”.

Ante las críticas que apuntan a un afán recaudatorio del Estado, el secretario de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales afirma que las condiciones fijadas en España son más o menos las mismas que se han establecido en otros países.

Cuándo estará listo el 5G

Para comprender cuál es el proceso para subirse a esta nueva tecnología hay que conocer los trámites que quedan por resolver. Los principales son las subastas.

La de 3,5 Ghz ya se adjudicó hace dos años y la de 700 Mhz, sobre la que Sánchez se ha pronunciado este martes, se subastará en marzo. Pero todavía quedará por subastarse la banda de 26 Ghz, que se hará previsiblemente “a finales de año”.

Sobre esta última, Sánchez ha afirmado que “el problema que existe actualmente es que no hay equipamiento comercial. No tiene mucho sentido subastarla ahora, porque deberían de pagar los operadores por algo que no pueden usar” por el momento.

Otra de las claves es entender de qué hablamos cuando nos referimos al 5G. Actualmente hay dos tipos de 5G: el NSA (Non Stand Alone) y el SA (Stand Alone). El primero ya está listo porque se construye sobre la red de 4G, pero el segundo, el que realmente supondrá una revolución tecnológica, no.