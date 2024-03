El PP se encuentran preocupados ante la detección de Hepatitis A en fresas de Marruecos

El Partido Popular pidió este miércoles a la Comisión Europea medidas «urgentes» para garantizar que la infección de hepatitis A detectada en fresas que iban a ser importadas a la Unión Europea a través de España «no se reproduzca en otros productos».

En una pregunta parlamentaria trasladada al Ejecutivo comunitario, la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, y el eurodiputado y portavoz de Agricultura, Juan Ignacio Zoido, mostraron su preocupación por los hechos conocidos en las últimas horas, y cuestionaron si el Gobierno debería reforzar los controles pertinentes para que este tipo de productos no entren al mercado interior europeo.

El pasado lunes 4 de marzo se frenó la importación de fresas al concluirse que estaban infectadas por hepatitis A, una infección que se suele presentar cuando se riega con aguas fecales. Estos hechos, que se conocieron a través del portal de seguridad alimentaria de la Unión Europea, todavía no han sido explicados por Marruecos, por lo que el PP mira este caso «con preocupación».

En este contexto, Montserrat subrayó la importancia de «garantizar la seguridad alimentaria y sanitaria en las importaciones de alimentos», y dijo que «es necesario que el Gobierno de España refuerce los controles para no poner en riesgo la salud de los ciudadanos y para no poner en riesgo la reputación de nuestros agricultores». Zoido, por su parte, insistió en que «la UE debe multiplicar los controles mientras Marruecos no demuestre que cumple con los compromisos que tiene firmados en materia fitosanitaria».

Asimismo, en la citada pregunta parlamentaria, los eurodiputados preguntaron a Bruselas si el Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, debería reforzar los controles pertinentes para que este tipo de productos no entren al mercado interior europeo. En este sentido, remarcaron la importancia de implementar las cláusulas espejo.

«Durante la Presidencia Española de la UE, pregunté públicamente al señor Planas si haría esfuerzo por atender las demandas del campo e impulsaría las cláusulas espejos a terceros países en productos agroalimentarios, pero solo recibí evasivas por su parte», lamentó el exministro Zoido. «Mientras la UE no se ponga en serio con estas cláusulas espejo, serán los Estados miembros quienes tengan que hacer por libre la batalla por frenar la importación de alimentos no aptos para su consumo».