El precio de los alimentos sigue desbocado: crece un 15,3% a las puertas de la Navidad

Los precios de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas crecieron en noviembre un 15,3% respecto al mismo mes del año anterior y volvieron a marcar un récord en la serie histórica junto al incremento interanual del 15,4% de octubre, por lo que se espera que sigan en esta línea a finales de año, en plena Navidad.

Así lo confirman los datos definitivos del IPC publicados este miércoles por el INE, que constatan también una moderación de la tasa de inflación general en noviembre al 6,8%, cinco décimas menos que en octubre, por las bajadas del precio de la energía.

De esta manera, la inflación consolida cinco meses seguidos con rebajas del dato general, pero no así de la inflación subyacente, la que refleja una situación más estructural de los precios al no contar con los productos más volátiles, alimentos no elaborados y productos energéticos. El hecho de que esta inflación continúe en niveles elevados y suba una décima en noviembre, hasta el 6,3%, podría avanzar una persistencia de la inflación en niveles elevados 2023, a pesar de que se abaraten la luz y el gas.

Los grupos que más han presionado a la baja los precios han sido la vivienda, en el que se incluye la electricidad y el gasóleo para calefacción, que disminuyó su variación más de un punto y medio, hasta el 1 %, y el transporte, que situó su tasa en el 7,7 %, más de un punto inferior a la del mes pasado, debido al abaratamiento de los carburantes y lubricantes, que se encarecieron en el noviembre de 2021.

En el lado contrario, los grupos que presionan al alza son vestido y calzado, con una variación mensual del 3,3%, que recoge el comportamiento de los precios al comienzo de la temporada de otoño-invierno y los alimentos y bebidas no alcohólicas, que suben un 0,5% respecto al mes anterior. Los productos que más suben respecto a octubre son el aceite; la leche, el queso y los huevos, y los vegetales.

Revalorización de las pensiones en 2023

Tanto las pensiones contributivas, como la pensión de jubilación, como las no contributivas, el Ingreso Mínimo Vital, entre otras, se revalorizarán el uno de enero de 2023 un 8,5% según la inflación media de los últimos doce meses (entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022). De esta manera, más de diez millones de personas se beneficiarán de la subida, establecida en la última reforma de las pensiones de 2021.

La Seguridad Social calcula que cada décima de subida de las pensiones tiene un coste de unos 150 millones de euros, por lo que elevarlas un 8,5% implicará un gasto de aproximadamente 12.750 millones de euros. El Banco de España, por su parte, estima que cada décima de incremento implica un coste de 180 millones de euros. Usando esas estimaciones, el coste de la subida de las pensiones en un 8,5% rondaría los 15.300 millones de euros.