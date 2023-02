Escrivá desmiente a Podemos y afirma que habrá cambios en el periodo de cálculo de las pensiones

Los planes del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para la segunda reforma de las pensiones siguen sin encajar con lo que defiende el ala morada del Gobierno, sobre todo en lo que al periodo de cálculo de las pensiones se refiere.

«España tiene que hacer la segunda parte de la reforma, pero descartando una ampliación del periodo de cálculo», afirma el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez -de Unidas Podemos-, en una entrevista en El Confidencial este miércoles. A lo que Escrivá ha respondido en una entrevista en La Sexta que esta es una interpretación «falsa» de sus intenciones.

«Es una interpretación que se hace interesadamente desde algunos ámbitos», ha asegurado, insistiendo en que en la reforma «habrá un elemento de estas características» y en que considera que en Unidas Podemos «no lo han interpretado bien». El ministro explica que ampliar el periodo de cómputo de las pensiones de los 25 años actuales a 30, eligiendo los 28 años mejores, como propuso en el borrador de la reforma, «en ningún caso va de recortar gasto en pensiones».

Según Escrivá, el objetivo de esta medida es «dar opciones» a las personas cuyas carreras no son lineales y cuyos últimos años «no son los mejores» para que, si han tenido «mala suerte» no se vean «penalizadas» en materia de pensiones. No obstante, el problema de sostenibilidad del sistema público de pensiones sigue encima de la mesa, para lo que el ministro propone, además de ampliar el periodo de cómputo, recaudar más elevando las bases máximas de cotización cada año y, según comentó hace unas semanas, imponiendo un recargo a los sueldos más altos.

Aprobar la reforma antes de la evaluación del cuarto desembolso

Respecto a una posible penalización de la Comisión Europea por no culminar la reforma de las pensiones, enunciada en cuatro de los hitos a cumplir para recibir los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, Escrivá ha afirmado que el calendario con fecha límite en el 31 de diciembre de 2022 «se hizo hace tres años» y que, realmente, la fecha para cumplir con los hitos es «flexible».

«Lo importante es que este hito se cumpla antes de que se haga la evaluación del cuarto desembolso por parte de la Comisión, todavía hay tiempo», ha asegurado, incidiendo en que «en ningún caso» hay riesgo de penalización porque la metodología publicada el martes por el Ejecutivo comunitario «no hablaba de España ni hablaba de las pensiones, era una forma de clarificar cómo se iban a valorar los hitos y objetivos del plan con carácter general».

Según dicha metodología, Bruselas podría imponer la sanción máxima a España si no culmina la reforma por ser una de las más importantes, aunque contempla dar seis meses más a los países para cumplir los hitos no cumplidos y se estudiará cada caso.