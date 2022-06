España es el segundo país que más fondos europeos recibe pese a su escasa ejecución

España es el segundo país que recibe una mayor cantidad de fondos provenientes de la Unión Europea. Del conjunto de 1,2 billones de euros, percibirá 177.000 millones de euros, durante el periodo 2021 – 2027. La cifra representa cerca del 15% del Producto Interior Bruto (PIB) del país registrado el año pasado.

Junto a Italia, Francia y Polonia, se harán con cerca de la mitad del total de los fondos de recuperación, cohesión y agricultura. De esta manera, la cantidad destinada a estos cuatro países supone el 8,5% del PIB de la UE-27, tal y como recoge un análisis realizado por el director de calificaciones soberanas y del sector público de Scope Ratings, Alvise Lennkh-Yunus.

Baja ejecución

Sin embargo, España solo ha ejecutado de manera directa o interna, la partida que no se trasfiere a las comunidades autónomas u organismos públicos, el 0,53% del presupuesto definitivo, según las últimas Estadísticas de Ejecución del Presupuesto publicadas por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el órgano de control interno del sector público estatal.

En esta línea, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) aseguró que los fondos europeos aprobados la Unión Europea (UE) únicamente han llegado al 27% de las empresas. Así, únicamente se han ejecutado fondos por valor de 805 millones de euros de casi los 3.000 millones que el estado gestiona de manera directa, según el ‘Informe de seguimiento de los fondos Next Generation en España’.

Fondos europeos

Del conjunto de 1,2 millones de euros contemplados en los fondos, la Unión Europea distribuirá entre distintos países los fondos de cohesión, dotados de 387.000 millones de euros y los fondos de política agrícola, que cuentan con 261.000 millones de euros.

Asimismo, repartirá 255.000 millones de euros del anterior presupuesto 2014-2020, y también, 332.000 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE del Plan Próxima Generación (NGEU).

Reparto desigual

No obstante, cabe destacar que todos los Estados que forman parte de la Unión Europea no se beneficiarán de la misma manera de esta financiación, según Lennkh-Yunus. El país que más se beneficiará de estas ayudas será Italia, que además de los 123.000 millones de euros de préstamos de la UE, también se hará con 185.000 millones de euros.

En segunda posición se coloca España, que obtendrá 177.000 millones, seguida de Polonia, con 165.000 millones; Francia, con 123.000 millones; Rumanía, con 81.000 millones; y Alemania, 77.000 millones.

Sin embargo, durante el periodo 2021 – 2027, España percibirá cerca del 15% de su PIB de 2021. Por detrás, se posiciona Italia, cuya financiación equivale al 10% de su PIB del año anterior. En contraste, la financiación recibida por países como Francia o Alemania, supondrá el 5% y el 2% de su PIB.

Por su parte, otros Estados como Croacia, Bulgaria, Letonia, Eslovaquia, Grecia, Rumanía y Hungría recibirán entre el 30% y el 45% de sus respectivos PIB.

Además, conviene tener en cuenta que cada instrumento beneficia a un país diferente. Los fondos de cohesión benefician más a Polonia, con 79.000 millones de euros, seguida de Italia, con 43.000 millones de euros, España, con 36.000 millones de euros y Rumanía, con 32.000 millones de euros.

En contraste, la política agrícola común sigue siendo la que más beneficia a Francia, con 46.000 millones de euros; seguida de España y Alemania, ambas con 31.000 millones; Italia, con 27.000 millones; y Polonia, con 22.000 millones.

Siete Estados se llevan el 70% de los fondos de la UE

Excluyendo los préstamos Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency (SURE) y los préstamos Next Generation European Union (NGEU), los siete Estados miembros perciben cerca del 70% de los fondos de la UE.

Con entre el 13% y el 15%, Italia, España y Polonia, se sitúan a la cabeza, frente a los porcentajes de Francia, con el 10%, Rumanía, con el 6,5%, Alemania, con el 6,3% y Grecia, con el 5%.

Por contra, los otros 20 estados miembros contarán con cerca del 30% de los fondos de la Unión europea.