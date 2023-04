Más de 4 millones de españoles no cuentan todavía con 5G o fibra óptica

La brecha digital en España se reduce. Cada vez más hogares tienen máxima conectividad tanto en el segmento fijo como móvil. No obstante, cabe plantearse si todo está llegando a la velocidad adecuada y, no menos importante, ¿se trata del punto máximo de cobertura? Sobre todo, porque todavía quedan miles de municipios en España que no tienen cobertura de fibra óptica o conexión 5G.

En concreto, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado recientemente los datos del ‘Informe de Cobertura de Banda Ancha 2022’ que permite conocer los avances en materia de conectividad fija y móvil en España a 30 de junio de 2022. En el documento, efectivamente, se puede ver la gran mejora que ha experimentado España en este ámbito. Pero quedan algunas cuestiones sin respuesta.

Leer más: La consultora Nae gestionará y controlará la calidad de los proyectos 5G de Adif

Por ejemplo, en el despliegue de fibra óptica (FTTH), todavía hay 2.136 municipios donde la cobertura es inferior al 10% de la localidad. Esto representa a 487.000 habitantes y un total de 576.000 viviendas. Es decir, casi medio millón de personas en España no disponen de fibra.

Como destaca el propio Ministerio en el informe, «la fibra óptica es un medio de transmisión con muy buenas características en cuanto a alta capacidad y baja atenuación, lo que lo hace idóneo para ser utilizado en las redes de telecomunicaciones de muy alta velocidad, permitiendo enviar grandes cantidades de datos a largas distancias».

Por lo que respecta a las redes y servicios 5G, no son solo una nueva generación de la tecnología móvil, sino que van a permitir el desarrollo de nuevos servicios que beneficiarán a la economía y a la sociedad en su conjunto, aseguran desde el Ministerio.

Sin embrago, en este caso, su llegada al conjunto del país se está haciendo esperar. Más, en los casos de 5G SA, es decir, con el estándar definitivo de conectividad. Así, según el documento, hasta 5.021 municipios tienen en estos momentos menos de un 10% de cobertura en la localidad. La cifra supone más de 4 millones de habitantes sin que puedan conectarse todavía al 5G.

Las cuestiones positivas

No obstante, la mencionada brecha digital cada vez es menor. Las cifras del estudio reflejan que la brecha de conectividad entre zonas urbanas y rurales sigue reduciéndose de manera considerable gracias al apoyo público al despliegue de infraestructuras de redes fijas ultrarrápidas, especialmente en las zonas rurales.

En los últimos años, el gap (la diferencia entre cobertura en zonas rurales y total) se ha reducido a más de la mitad, pasando de 42 puntos porcentuales en 2018 a solo 18 en 2022, quedando más cerca el objetivo de cerrar la brecha digital completamente en 2025.

A junio de 2022, el 90% de las viviendas tenían acceso a redes de al menos 100 Mb/s. En las zonas rurales, el porcentaje se situó en el 72%. Desde 2018, el Gobierno ha concedido 900 millones de euros en ayudas públicas que han movilizado 1.508 millones de inversión público-privada para cubrir con redes de banda ancha ultrarrápida a 4,7 millones de viviendas.

El despliegue de la fibra óptica se ha acelerado notablemente en los dos últimos años gracias al impulso de los fondos Next Generation EU y el Plan de Recuperación. Entre 2021 y 2022, el Gobierno concedió 494 millones de euros en subvenciones a los operadores para el despliegue de redes de banda ancha ultrarrápida de al menos 100 Mb/s.

Con tasas de cobertura 4G que alcanzan prácticamente el 100% de la población, las inversiones en tecnología móvil han seguido centradas en el 5G observándose un incremento destacado de la cobertura. El 82% de la población tenía acceso a 5G mediante diferentes soluciones tecnológicas, 23 puntos porcentuales más que un año antes, según los datos aportados por las operadoras.

Leer más: Vodafone mete presión a Telefónica en el 5G con nuevas soluciones por satélite

En el último año, el impulso al 5G se ha notado en las bandas prioritarias (New Radio), situándose la cobertura en el 58%, 25 puntos porcentuales más que en 2021. En las zonas rurales, la cobertura se ha duplicado en un año, pasando en 2022 al 50,52%. Entre los objetivos de la agenda España Digital, destaca el de alcanzar una cobertura en redes móviles 5G del 75% de la población para 2025.

El despliegue de esta tecnología ha seguido acelerándose en 2022 con la reorganización de la banda de 3,5 GHz, que permite a los titulares de derechos de uso de espectro disponer de bloques contiguos, y con el inicio de los despliegues en la banda de 700 MHz, que incluyen el cumplimiento de determinadas obligaciones de cobertura en los próximos años.