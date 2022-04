La Semana Santa llega del 14 al 17 de abril para una gran mayoría de los españoles, aunque hay quienes aprovecharán para alargar del 9 al 17 de abril. Inevitablemente, con el aumento de los viajes se incrementan también los fraudes en la contratación de los alojamientos: precios muy llamativos por debajo de la media de la zona, arrendadores que alquilan su vivienda desde el extranjero… son algunas de las cosas que pueden indicar que estamos ante una estafa en el alquiler vacacional.

Y aunque suene redundante, y pueda parecer obvio, cada abril, son numerosas las estafas que se cometen en nuestro país al respecto. Concretamente, las cantidades estafadas suelen oscilar entre los 1.000 y los 3.000 euros.

Sin embargo, la novedad de este 2022 es el engaño a través de Bizum, pero a los propietarios de los inmuebles que se alquilan. El modo de operar es muy sencillo: el supuesto inquilino, el estafador en cuestión, se muestra interesado en el alquiler del apartamento o casa rural, y una vez se ha ganado la confianza del mismo, le indica que quiere realizar el pago a través de Bizum, uno de los proveedores de servicios de pago de España más utilizados por los consumidores.

Pero, aprovechándose del posible desconocimiento sobre el correcto funcionamiento de esta aplicación, los ciberdelincuentes envían una solicitud de pago en vez de enviar el dinero en concepto de alquiler. De esta manera, la víctima recibe un mensaje en el que se puede comprobar que es un pago, pero hay que leerlo con detenimiento, ya que la estrategia es engañar al arrendador no enviándole el dinero acordado, sino realizando la acción inversa.

En el momento en el que se acepta y se realiza la transacción, la operación finaliza y no se vuelve a saber nada más del estafador quien, a su vez, puede alegar que el envío de dinero se ha hecho de forma voluntaria. Por ello, se recomienda evitar el uso de Bizum con personas desconocidas, ya que se puede ser objeto de fraude, como en este caso.

Y es que Bizum es un sistema de pagos seguro, pero no está libre de estafas. Aun así, dentro de las estafas en alquileres vacacionales, la más repetida sin duda cada Semana Santa es llegar al supuesto alojamiento, alquilado por Internet a un particular, y que este no exista o que ya esté alquilado. En este sentido, el usuario debería recopilar todas las pruebas que tenga, como pantallazos de la página en la que se anuncia el alquiler, teléfonos o email de contacto, la transferencia realizada, etc., y con ello, acudir a la policía o Guardia Civil para interponer una denuncia lo antes posible.