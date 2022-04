Cómo recuperar dinero enviado por Bizum

Desde su llegada al panorama digital, Bizum se ha convertido en un imprescindible en los teléfonos de un gran porcentaje de la población. Y es que la facilidad que este servicio aporta a la hora de llevar a cabo un pago de cualquier tipo no tiene precedentes, y nos ha permitido olvidarnos de llevar el bolsillo cargado de calderilla para “por si acaso”.

Sin embargo, como ocurre con todo en la vida, no es un servicio perfecto. Recientemente os hablamos sobre tres estafas muy frecuentes en esta plataforma que es conveniente conocer, para lo cual hay que estar muy atento. Sin embargo, existen algunos problemas con los que nos podemos encontrar si hay un error humano de por medio.

Y es que Bizum no brinda a sus usuarios la posibilidad de reembolsar un pago, aunque este sea enviado por error. Una opción que, aunque sea criticada por muchos, tiene todo el sentido del mundo. Permitir esto sería similar a que los clientes tuviesen la oportunidad de reembolsar el importe de la compra en un supermercado, una vez que ya hayan llegado a su casa con todos los productos. Una opción que, a la larga, generaría una cantidad enorme de problemas.

Una única vía para recuperar tu dinero

Es por ello que desde la propia plataforma recomiendan encarecidamente tomar el tiempo necesario antes de realizar un pago a través de Bizum, con el objetivo de comprobar si el destinatario es la persona correcta, si el importe ha sido elegido adecuadamente…

No obstante, puede ser que, en ocasiones, debido a un descuido o a las prisas, caigamos en el fallo de llevar a cabo una transferencia errónea. Una vez dada esta situación, existe una única solución: contactar con la persona a la que hayas enviado el pago por equivocación con el objetivo de que acceda a reembolsarlo.

A pesar de que puede sonar como una opción descabellada, realmente no lo es tanto. Y es que la forma de enviar pagos mediante Bizum es a través de tu agenda de contactos, por lo que es totalmente seguro que, en el peor de los casos, se lo hayas enviado a un simple conocido. Y en el mejor de ellos, que se lo hayas enviado a un familiar o a un amigo cercano con el que haya la suficiente confianza como para pedírselo sin problema.

Sí que es cierto que podemos caer en la mala suerte de que el pago se haya enviado justo a un ex compañero de trabajo, o a un conocido de un amigo, ante lo cual la situación de pedirle un reembolso puede resultar más espinosa. Y tal vez si es un Bizum de dos euros, ni siquiera merezca la pena explicar la situación.

No obstante, cuando hablamos de cantidades más altas, ya que hay que tener en cuenta que se pueden enviar hasta un máximo de 1.000 euros, no quedará más remedio que explicarle la situación, por muy incómodo que resulte. Y es que la persona en cuestión también se sorprenderá de haber recibido de la nada un gran importe, y necesitará, como mínimo, una explicación.

¿Y si el destinatario no tiene Bizum?

Más allá de esto, puede darse una situación algo peculiar. Por ejemplo, que, por error, enviemos la transferencia a una persona mayor que no entienda lo que es esta plataforma, no tenga una cuenta creada en ella y no sepa cómo devolver el dinero recibido.

En este caso, en el que la persona en cuestión no tenga Bizum, el envío quedará en estado ‘pendiente’, hasta que la persona en cuestión se registre en la plataforma y acepte el envío.

No obstante, en caso de que esto no suceda, tras el transcurso de 48 horas, la operación se cancelará y el dinero será reembolsado en tu cuenta de forma inmediata, por lo que no debes preocuparte si te has confundido y por error le has enviado un Bizum con el dinero del alquiler, por ejemplo, a tu abuela. Ni siquiera es necesario que le expliques lo que ha pasado, basta con dejar que pasen dos días para tener el dinero de nuevo en tu cuenta.