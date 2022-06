Esto es lo que le cuesta al Estado subir las pensiones no contributivas un 15%

Si eres una de las 400.000 personas que percibe una pensión no contributiva, has de saber que cobrarás un 15% más hasta final de año. El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, anunció esta subida hace unos días tras pactar con Bildu una subida a cambio de dar su apoyo a la aprobación del plan de medidas anticrisis impulsado por el Gobierno.

La nueva medida se incluirá en el nuevo decreto del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania que el Gobierno tiene previsto aprobar en los próximos días y estará vigente como mínimo hasta el 31 de diciembre.

¿Qué es la pensión no contributiva?

Existen dos tipos de pensiones no contributivas. Por un lado, las de jubilación están dirigidas a las personas mayores de 65 años que no han cotizado lo suficiente para percibir una pensión contributiva. Para cobrar esta pensión, es necesario cumplir con una serie de requisitos como haber residido un mínimo 10 años en España o no recibir ingresos superiores a 5.899,60 euros al año.

Por otro lado, la pensión no contributiva de invalidez se destina a las personas mayores de edad que tienen un grado de discapacidad del 65% o más y que ingresan menos de 5.899,60 euros al año.

¿Cuánto subirán las pensiones no contributivas?

En conjunto, el incremento en el importe de las pensiones no contributivas comportará un gasto de 205 millones de euros a la Seguridad Social, si se hace efectivo a partir del mes de julio y si se calcula en base a los importes de las últimas nóminas que el Imserso tiene disponibles.

Según apuntó el diputado de la formación vasca Iñaki Ruiz de Pinedo, la subida podría conllevar un aumento de entre 60 y 100 euros» para este tipo de pensionistas.

Por tanto, teniendo en cuenta que de media las personas que cobran una pensión de invalidez perciben una nómina mensual de 427 euros, con el incremento previsto por el Gobierno, verían engrosada esta cantidad hasta los 491 euros.

De la misma manera, los pensionistas por jubilación, que de media perciben una pensión mensual de 461 euros, podrían pasar a ingresar en torno a 530 euros.

Mientras que el número de pensionistas por invalidez asciende a 264.000 y comportaría un gasto de 83,4 millones de euros, la cifra de pensionistas por jubilación se sitúa en 180.000 personas y conllevaría el desembolso de 113 millones de euros.

El gasto en pensiones aumentó un 4,8% en mayo

Si bien la revalorización de las pensiones está ligada por ley a la inflación, en el caso de las no contributivas se trata de una decisión del Gobierno que adopta cada año en los presupuestos generales del Estado.

La reforma de las pensiones, que entró en vigor el 1 de enero, vincula su revalorización al IPC medio entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021 y es igual para los pensionistas de clases pasivas.

Mientras que este año las pensiones han subido un 2,5%, las no contributivas han crecido un 3%. Así, el gasto en prestaciones contributivas de la Seguridad Social se ha disparado un 4,8% en mayo.

Durante ese mes, se alcanzó un nuevo récord de 10.798 millones de euros, agregando 656 millones en un año tras la vuelta a la revalorización de las pensiones con arreglo al IPC y 12 millones más en un mes.