Estos son los mejores préstamos para comprar un coche este verano

Cambiar de coche supone un gran desembolso económico, ya sea nuevo, de KM0, de segunda mano o híbrido. Si estás pensando en comprarte un coche este verano, pero tu situación financiera no te lo permite, hay que tener en cuenta que existen los préstamos coche, pensado exclusivamente para financiar la compra de un vehículo.

Estos funcionan como un préstamo tradicional, es decir, solicitas la cantidad de dinero que necesitas, seleccionas un plazo y devuelves el crédito en cuotas.

Estos son los que ofrecen mejores condiciones

Según Helpmycash, los mejores préstamos para comprar un coche este verano son el de Cofidis, Banco Santander y Bank Norwegian. Los tres lideran la lista por tener un interés que, en ningún caso, supera el 6% (TIN). Además, los préstamos de Cofidis y Bank Norwegian no incluyen comisión de apertura ni exigen una vinculación. De hecho, puedes solicitar el préstamo coche de ambas entidades sin cambiar de banco ni tener que abrirte una cuenta con ellos.

En cambio, con el préstamo que ofrece la entidad presidida por Ana Botín tendrás que pagar una comisión de apertura del 1,50% si no domicilias la nómina o ingresos con ellos. No obstante, si te vinculas a la entidad no tendrás que asumir este pago e incluso te rebajarán el interés en un 1%.

En detalle, el préstamo de Cofidis ofrece un importe de 6.000 a 60.000 euros, con un TIN desde el 4,95% y un plazo de devolución de 12 meses a 10 años. Por su parte, la entidad noruega, ofrece un importe de 500 a 50.000 euros con un TIN del 5,99% y un plazo de devolución de 12 meses a 10 años. Finalmente, el Santander ofrece un préstamo coche de 5.000 a 90.000 euros con un TIN desde el 5,50% y un plazo de devolución de 48 meses a 7 años, el más bajo de los tres.