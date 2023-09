La pesimista previsión de los expertos sobre el euríbor para los próximos meses 

El optimismo de miles de hipotecados tras el frenazo del euríbor a fines de agosto duró tanto como un espejismo. La nueva subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo fue un jarro de agua fría que ha vuelto a desplegar un manto de preocupación.

Este jueves 14 el BCE ha vuelto a subir los tipos de interés por décima vez en un año, con un incremento de 25 puntos básicos que los coloca al 4,5%.

La decisión de Christine Lagarde y su equipo es que lanzarán toda la artillería que tengan disponible para contener la inflación en la eurozona, que se encuentra en el 5,3%; en una situación agravada por el aumento del precio del petróleo y el gas.

Como una piedra que se arroja en un lago, la decisión del BCE repercute en los índices de referencia como el euríbor, con el que se regulan los intereses de la mayoría de las hipotecas en España.

Por ello, la pregunta clave que se hacen muchos hipotecados, sobre todo los que han tomado préstamos de tipo variable, es qué sucederá con el euríbor en los próximos meses.

Christine Lagarde y su equipo del BCE aumentan los tipos para frenar la inflación. EFE/EPA/ARMANDO BABANI

El regreso al camino ascendente

Según precisó Olivia Feldman, fundadora del comparador Help my Cash, es muy probable que el euríbor “arranque de nuevo su camino de subida”. Sin embargo, dijo, no se espera un aumento desbocado sino un incremento “más pausado y cauteloso”, ya que ese índice anticipará cuál es “el techo de los tipos”.

Precisamente el BCE había dicho en un comunicado que “el Consejo de Gobierno tiene la determinación de asegurar que la inflación vuelva a situarse pronto en su objetivo del 2 % a medio plazo», dijo el BCE en un comunicado.

Ante este panorama, mientras que no se consiga ese objetivo, “nada hace pensar que Fráncfort vaya a comenzar la tan ansiada bajada de tipos”, precisó Feldman.

Diferencias mínimas

Por lo pronto, es muy posible que el euríbor en septiembre se incremente respecto a los valores de agosto, aunque para los analistas de Asufin “las diferencias serán mínimas”.

Según explicó Antonio Gallardo, a cargo del área de Estudios de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), “ahora vamos a entrar en un movimiento de dientes de sierra y en una tendencia de meseta y estabilidad”.

Si hay que esperar un horizonte más benévolo para los hipotecados, Gallardo pronostica que será en la primavera de 2024.

“Creo que a finales de año puede empezar a haber alguna buena noticia y veamos al euríbor bajar un poquito más. Especialmente a partir de primavera puede producirse algún descenso que haga que esa meseta se sitúe a unos niveles más reducidos de los que tenemos ahora”, dijo.

El aumento de los tipos preocupan a los hipotecados. Foto Freepik

En números concretos, este experto calcula que el euríbor en abril del año que viene podría esta en torno del 3,75%, lo que llevaría a los primeros descensos anuales en más de dos años, aunque sean muy leves.

Malas noticias para hipotecados

Desde Idealista, su director general de Hipotecas Juan Villén consideró que el aumento de los tipos “son malas noticias para los hipotecados, pues seguramente el euríbor reflejara rápidamente esta subida, y las hipotecas fijas y mixtas también se encarecerán”.

En contra de lo esperado

En Mapfre Economics creen que esta subida de los tipos de interés se ha tomado “en contra de las expectativas” del mercado, pero coinciden con el análisis de algunas voces oficiales como la ministra de Economía Nadia Calviño de que este será el último incremento del BCE.

Para el centro de estudios de la aseguradora, que el euro se haya depreciado ligeramente es un signo positivo. “Esto se debe a que el BCE está respaldando la moneda comunitaria mediante la credibilidad del banco central y las expectativas de tasas de interés reales”, precisó.

En cuanto a Morgan Stanley, valoran que desde el BCE se tomen decisiones “basadas en los datos”, y que los tipos sean “suficientemente restrictivos”, aunque no descartan un nuevo aumento en un plazo cercano.