Faus espera que las elecciones no interfieran en las jornadas del Cercle

En el calendario anual del Cercle d’Economia cada año hay una fecha marcada: las tradicionales jornadas que organiza la entidad desde 196. Antes en la costera localidad de Sitges (Barcelona) y desde el año pasado en el barcelonés hotel W, la entidad reúne a las primeras espadas del mundo empresarial y político español para debatir sobre los retos económicos del país. Esta vez pero estarán marcadas por el clima preelectoral que se vive en la organización a pesar de los intentos de su presidente, Javier Faus, de mantener ambos eventos separados.

Durante la presentación de la reunión, el dirigente aseguró que los comicios no influyeron por el momento en la organización y preparación de las sesiones, previstas para los próximos 4, 5 y 6 de mayo. Las elecciones enfrentarán al exconsejero delegado de Banc Sabadell, Jaume Guardiola, avalado por buena parte de la actual junta de la entidad y Rosa Cañadas, presidenta de Trea Capital y alternativa a la candidatura oficialista.

«Las jornadas no se han visto afectadas, el listado de empresarios y políticos es muy potente como se puede ver», garantizó Faus. A pesar de que no están oficialmente convocadas, ambos candidatos hace meses que explican sus proyectos a los socios del club. El ex consejero delegado de Banc Sabadell, por ejemplo, arrancó con una campaña en Linkedin buscando contactar con electores a través de la red social.

La entidad ya intentó separar ambas fechas con su calendario interno. Las elecciones se convocarán en una junta que se celebrará el próximo 12 de mayo. Por normativa, los comicios deben hacerse dos meses después de esa reunión, lo que aboca los comicios al 12 de julio, como confirmó el propio Faus.

A él y a su junta directiva les corresponderá estructurar la recogida de avales –son necesarios 50– hasta el 12 de junio. Después será una mesa electoral formada por sorteo la encargada de organizar las elecciones. «Mi responsabilidad será que haya fair play entre los candidatos», explicó.

«La democracia no debe dar miedo nunca y, aunque serán las primeras elecciones del Cercle, los comicios están contemplados en los estatutos de la entidad», defendió.

Las jornadas del Cercle, del 4 al de mayo

La Reunión del Cercle congregará a directivos como los presidentes de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, Telefónica, José María Álvarez-Pallete, y Enagás, Antoni Llardén, y los consejeros delegados de Repsol, Josu Jon Imaz, Endesa, José Bogas, y Cellnex, Tobías Martínez. Serán los principales representantes de la gran empresa en las jornadas, que se celebran entre el 4 y el 6 de mayo en el Hotel W de Barcelona.

Las jornadas las inaugurará Pere Aragonès, presidente de la Generalitat de Catalunya, y las clausurará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También contarán con el conseller de Economía, Jaume Giró, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño. En la clausura, junto a Sánchez, estarán José Manuel Albares, ministro de Exteriores, y Alberto Núñez Feijóo, líder la oposición.

También el mundo patronal tendrá una gran presencia en las jornadas, con Antonio Garamendi, presidente de CEOE, José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España, y Josep Sánchez-Llibre, presidente de Foment del Treball. Además, participarán en los coloquios Pere Navarro, delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca, y los exministros Josep Piqué y Javier Solana.