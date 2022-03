Feijóo cuestiona por qué hay que esperar 15 días a que el Gobierno rebaje la luz, el gas y la gasolina

Si bien es cierto que Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia y líder in péctore del Partido Popular, manifestó públicamente en nombre de su partido que apoyará al Gobierno de Pedro Sánchez en la bajada de impuestos, y que están dispuesto a caminar a su lado en la vía de la recuperación económica, este miércoles ha cuestionado, en un acto en Santiago de Compostela, por qué los españoles deben esperar al menos 15 días para que se rebaje la luz, el gas y la gasolina.

Y es que, el Ejecutivo se ha comprometido este mismo miércoles a bajar los impuestos de estos suministros en menos de dos semanas, concretamente el próximo 29 de marzo, cuando prevé aprobar un decreto ley que recoja las medidas del Plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, aunque de momento, según ha precisado ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se está estudiando diferentes «alternativas» para poder lograr este objetivo.

No obstante, Feijóo, tras haberse reunido con Bolaños en el Congreso, ha puntualizado que el Gobierno no ha presentado a los populares propuestas concretas más allá del posicionamiento gubernamental en materia energética. En la misma línea, la portavoz popular, Cuca Gamarra, ha lamentado también que no se han cubierto las expectativas de la necesidad de «inmediatez y concreción» de medidas ante la coyuntura que afecta a los ciudadanos por el alza de precios energéticos

Asimismo, el candidato del PP ha criticado que, mientras otros países como Francia e Irlanda ya han adoptado medidas para paliar estos altos precios, España espere dos semanas a la respuesta de Europa. Aunque, desde el Gobierno ya se han apresurado a explicar que bajarán los impuestos tanto de la gasolina, la electricidad y el gas haya o no consenso en el Consejo de Europa de la próxima semana.

Leer más: Teresa Ribera prepara el recorte a las energéticas ante la resignación de las empresas

«Vamos a trabajar para que el consenso incluya a los socios de la Unión Europea, y si no lo hay el Gobierno igualmente tomará medidas. Estamos barajando diferentes fórmulas, desde ayudas de Estado, fiscales, topar precios o establecer un precio único de la energía de manera que se pueda abaratar», ha subrayado el ministro de la Presidencia tras el encuentro con el PP en la primera de la ronda de contactos con todas las formaciones con presencia en el hemiciclo salvo Vox, que según el ministro ha «declinado» la invitación.

Pese a que el Gobierno, según las palabras de los líderes populares, no ha planteado aún unas propuestas concretas ante el alza del precio de la energía, el PP ha presentado ya una batería de medidas que incluyen la bajada del IVA al tipo superreducido, el recorte del Impuesto especial como medida temporal, deflactar el IRPF como ayuda por la alta inflación, la racionalización del gasto público ante el margen de 60.000 millones de euros estimado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE), al tiempo que ha pedido paralizar cualquier iniciativa de subida de impuestos y no subir las cotizaciones hasta que no se recupere el PIB prepandemia.