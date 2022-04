Feijóo ordena al PP redoblar la presión a Sánchez para que baje impuestos

El chasco que se llevó Alberto Núñez Feijóo en su primera reunión como nuevo líder del PP con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al rechazar de pleno su petición de bajada de impuestos, sobre todo el IRPF, no será óbice para que el gallego ceje en su empeño: ha dado ya órdenes en el PP para redoblar la presión en defensa de la bajada de impuestos.

«Ha sido una reunión muy cordial pero mucho menos fructífera de lo que me hubiese gustado, no tengo ninguna buena noticia para la economía familiar, los trabajadores, lasa rentas medidas y bajas ni para las empresas«, lamentó tras la reunión con Sánchez Feijóo con un sabor agridulce tras un primer encuentro «muy cordial» al que había acudido con predisposición al diálogo.

Feijóo se topó con la negativa de Sánchez a estudiar su propuesta alternativa para el Plan de choque contra la guerra, pero los técnicos del Partido Popular trabajar igualmente en la concreción de su propuesta general, ya detallada a grandes rasgos, con el fin de remitírsela de forma explícita a Presidencia del Gobierno.

Fuentes del PP confirman a Economía Digital que la intención es terminar de configurar el documento con el paquete de propuestas fiscales y de ayudas que plantean los ‘populares’, y la previsión es poder enviárselo a Moncloa «la próxima semana o la siguiente a más tardar» con el fin de que Sánchez cambie su postura «inflexible» respecto a retocar impuestos.

El PP dará la batalla en el Congreso y parlamentos autonómicos

«Vamos a seguir presionando con las bajadas de impuestos temporales», confirman fuentes de Génova, que critican la negativa de Sánchez a abrirse a negociar el Plan de choque contra la guerra para el que «no hubo consenso ni con CCAA, ni con agentes sociales ni con partidos». «No me ha pedido que le apoye, porque habrá visto que sus propuestas y las nuestras no casan. Entiendo que no va a pedir que le valide un texto que ha ido de Moncloa al BOE. Llevamos 96 decretos de ellos, la mayoría aprobados sin tramitación parlamentaria«, afeó Feijóo tras el encuentro.

Así las cosas, según ha podido saber Economía Digital el nuevo líder del PP ha mandatado al equipo económico del partido que trabaje para terminar de concretar la propuesta fiscal con el fin de remitírsela a Sánchez y ponerle en el brete de tener que posicionarse.

Los ‘populares’ quieren que Sánchez se retrate y decida públicamente si prefiere continuar con la política fiscal de la mano de Unidas Podemos o con el PP y su propuesta de bajada de impuestos ante la «gravedad» de la situación por la inflación y la crisis energética que ha lastrado 16.700 millones de euros la renta de los españoles, según Funcas.

Con la incorporación a la cúpula de Génova de un nuevo nombre del Gobierno de Juanma Moreno, el consejero de Hacienda del ejecutivo autonómico andaluz, Juan Bravo, se trabaja en la concreción de las medidas con el equipo de técnicos del partido, entre los que figuran técnicos de Hacienda.

Las instrucciones dadas pasan por dar la batalla tanto en el Congreso como en el Senado, así como en los parlamentos autonómico con el registro de preguntas en la sesión de control al Gobierno, interpelaciones urgentes y mociones para que el Ejecutivo y el PSOE tengan que dar cuentas de su negativa a bajar impuestos.

Las recetas del PP: bajada de impuestos selectiva y temporal

Para ello, el argumentario que utilizará el PP para defender su bajada de impuestos es el de un «fallo de diagnóstico» del Gobierno en sus previsiones y el hecho de que reduzca la «gravedad» de la crisis actual, ante una inflación un 40% más alta que la media europea, alcanzando el 9,8% en marzo, procediendo de un desplome económico del 10,8% en 2020 y un crecimiento insuficiente del 5,1% en 2021, que avanza que España será de los pocos países que no recuperará su nivel prepandemia tampoco este año.

La principal propuesta de Feijóo pasa por disminuir el IRPF de forma inmediata con carácter retroactivo desde el 1 de enero disminuyendo las retenciones, de forma que se devuelva parte de estas a los ciudadanos en el próximo mes o el siguiente, lo que supondría una inyección de entre 3.500 y 3.800 millones de euros. Junto a ello, el PP plantea impuestos negativos para las personas no obligadas a realizar la declaración de la Renta.

Los ‘populares’ incidirán, tal y como están haciendo ya, en la pérdida de 16.700 millones y la bajada de los depósitos en 94.000 millones, según un informe de Funcas, por lo que atacarán al Gobierno intentando retratarla con la idea de que pese a la mayor recaudación tributaria obtenida gracias a la inflacíon (un 20,5% más en los dos primeros meses del año, 7.500 millones de ingresos más) se niegan a bajar los impuestos para mitigar el impacto de la inflación en los bolsillos de los españoles.

Su propuesta pasa pordestinar un poco más de la mitad (3.800 millones) de esa recaudación extra de 7.500 millones por la inflación a disminuir las retenciones del IRPF En paralelo reclama la deflactación de las tarifas del IRPF para compensar por la alta inflación, ya que el IPC ha subido un 22,4% desde 2009, (un 25% contando este año), mientras que lleva sin actualizarse la tarifa del IRPF desde el año 2008.

La rebaja fiscal «temporal y selectiva» que planta el PP también incluye reducir el IVA de la luz del 10% al 4% y del gas del 21% al 4% (Polonia lo ha reducido al 0%), así como bajar el tipo mínimo de 0,33 euros por litro del gasóleo que pagan los transportistas, lo que precisaría de autorizaciones de la UE. También pide rebajar el gasóleo a agricultores del 0,09% al 0,021%, si bien todas las rebajas durarían el tiempo que permanezca la crisis y la alta inflación.

Además de la rebaja de impuestos, el PP también pide recuperar el fondo de solvencia de 1.700 millones aprobado que no fue ejecutado en el anterior presupuesto y demanda reducir el gasto burocrático ante el «aparato burocrático más grande desde la década de los 90» mediante una auditoría del gasto superfluo político por parte de la AIReF. Las otras propuestas del líder ‘popular’ pasan por acometer reformas estructurales a medio plazo y proceder al rediseño de los fondos europeos.

Gestión directa de los españoles de 5.000 millones de fondos europeos

En Génova también están decididos a seguir dando la batalla con el tema de los fondos europeos tras meses poniendo en la picota al Ejecutivo por la infrafinanciación, la lentitud, las trabas en las convocatorias para pymes y autónomos y la supuesta «arbitrariedad» en el reparto, que llevó a la Comunidad de Madrid a denunciar incluso una subvención ya una delegación de alcaldes ‘populares’ encabezada por el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, a viajar hasta Bruselas para denunciar lso problemas de gestión.

Tal y como planteó el líder ‘popular’ gallego a Sánchez, el PP propone una gestión directa de casi 5.000 millones de euros por parte de los ciudadanos a través de deducciones fiscales mediante vía bonificaciones relacionadas con actuaciones acerca de la transición energética y las políticas medioambientales.. Según Feijóo, los artículos 3, 4 y 17 del reglamento del Plan de Recuperación permiten esa forma de ejecución directa de los recursos por parte de los ciudadanos.

El objetivo es evitar las convocatorias, la tramitación burocrática, que tenga que ir a delegaciones, expedientes y reducir los trámites en la administración. Según indicó Feijóo, a Sánchez le parece una idea «susceptible de estudiar», aunque fuentes de Moncloa apuntan a Economía Digital que a priori ven muy complicado poder consensuar esto en Bruselas y en un principio descartan ese cambio.

Estas fuentes aseguran que la propuesta de Feijóo «no tiene encaje en la regulación europea», ya que el Plan de Recuperación incluye algunas desgravaciones asociadas a la rehabilitación pero «los Next Generation no se pueden usar para desgravar sin más sin ir asociados a inversiones verde y digitales».